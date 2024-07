Selección Colombia Femenina vs. España en París 2024: hora y dónde ver

Este miércoles 1 de agosto, la Selección Colombia Femenina se clasificó a los cuartos de final de unos Juegos Olímpicos por primera vez en su historia. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia perdieron 0-1 contra Canadá en la última fecha del Grupo A; sin embargo, avanzaron de ronda al ser las mejoras terceras de la primera fase. En dicha instancia, se verán las caras con España, actual campeona del mundo.

La 'tricolor' hizo una correcta actuación en su zona, pues le compitieron de 'tú a tú' a dos potencias del fútbol femenino. En su debut, perdieron 3-2 contra Francia y sufrieron la expulsión de Mayra Ramírez, la referente en el ataque. En su segunda salida, vencieron 2-0 a Nueva Zelanda; mientras que en la jornada final perdieron por la mínima contra las campeonas defensoras.

Por su parte, 'La Roja' logró el puntaje perfecto en el Grupo C. Vencieron 2-1 a Japón con un buen gol de Aitana Bonmatí, ganadora de las últimas ediciones del Balón de Oro y el Premio The Best FIFA. Superaron 1-0 a Nigeria, con una anotación de Alexia Putellas, quien tiene dos galardones del Ballon d'or a su nombre. Por último, superaron 2-0 a Brasil.

Pues bien, Colombia y España se verán las caras por primera vez en la categoría de Mayores. Cabe resaltar que estas dos naciones disputaron la final del Mundial Femenino Sub-17 de India 2022, en el cual participó Linda Caicedo. 'La Furia' reclamó el título por un desafortunado autogol de Ana María Guzmán.

Selección Colombia Femenina vs. España por París 2024: hora y dónde ver

Día: sábado 3 de agosto

sábado 3 de agosto Hora: 10:00 a. m. (Colombia).

10:00 a. m. (Colombia). Estadio: Stade de Lyon.

Stade de Lyon. Fase: cuartos de final.

cuartos de final. Transmisión: Canal RCN.

Últimas campeonas del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos