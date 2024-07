Real Madrid estrenará capitán tras la llegada de Kylian Mbappé: ¿Justo nombramiento?

Este miércoles 17 de julio, Real Madrid hizo un importante anuncio con el cual alegró a al hinchada 'merengue'. Luka Modric renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2025 y se convirtió en el primer capitán del flamante campeón de la Champions League. El volante croata afrontará ese desafío a sus 38 años, tras la partida de Nacho Fernández Iglesias, quien fichó por el Al-Qadsiah F. C.

Modric perdió protagonismo en el esquema de Carlo Ancelotti, pues Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham se afianzaron en el esquema del entrenador italiano. Fue titular en 18 de los 38 partidos por LaLiga, en Champions League fue inicialista en tres compromisos de los 13 que jugaron los 'vikingos' (disputó 5' minutos en la final contra el Borussia Dortmund).

Cabe resaltar que con el retiro de Toni Kroos podría volver a ejercer un rol protagónico del equipo. Lo cierto es que le entregará el banderín al equipo rival cada vez que sea inicialista y que recibirá la cinta de capitán las veces que ingrese al terreno de juego.

Dani Carvajal será el segundo al mando, por lo cual se espera que sume varias capitanías a lo largo de la temporada. Lucas Vásquez será el tercero en fila para recibir ese honor; mientras que la última plaza se la disputarán Thibaut Courtois, Vinícius Júnior y Valverde.

Real Madrid anunció la renovación de Luka Modric

"El Real Madrid C. F. y Luka Modrić han acordado la ampliación del contrato de nuestro capitán, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025.

Modrić llegó al Real Madrid en 2012, y en sus doce temporadas defendiendo nuestra camiseta se ha convertido en una leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial.

Con el Real Madrid ha ganado 26 títulos: 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Modrić es uno de los cinco jugadores que han logrado ganar 6 Copas de Europa y cuenta con el mayor número de títulos en la historia de nuestro club", expresó el cuadro de la capital española.

Las distinciones individuales de Luka Modric

"A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League. Ha ganado 1 vez el Balón de Oro y 1 vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes. Con la selección croata, ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022", agregó el comunicado del club que preside Florentino Pérez.