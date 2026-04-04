VIDEO: Luis Díaz hizo una genialidad y estuvo cerca de protagonizar una de las mejores asistencias de la Bundesliga en el último tiempo

El Bayern Múnich, en condición de visitante, jugó este sábado 4 de abril de 2026 por la fecha 28 de la Bundesliga.

Su rival fue el Friburgo, que comenzó ganando 2-0 con goles de Manzambi (46') y Lucas Höler (71'), pero terminó perdiendo de manera agónica tras una remontada épica de los 'bávaros'.

Tom Bischof descontó al minuto 81 para el Bayern Múnich y empató el partido al 90+2.

Además, en la última jugada, Lennart Karl se vistió de héroe y celebró el 2-3 definitivo al 90+9.

En esta oportunidad, como ya es habitual, Luis Díaz fue uno de los titulares elegidos y estuvo en el terreno de juego hasta el pitazo final.

Además, no solo volvió a dar de qué hablar por su desequilibrio, sino que realizó una 'pirueta' que estuvo cerca de convertirse en una de las mejores asistencias del último en la Bundesliga.

En video: esta fue la sorprendente acrobacia con la que Luis Díaz sorprendió en el Bayern Múnich vs. Friburgo, en Bundesliga

A pesar de que el Bayern Múnich intentó marcar la diferencia desde los primeros minutos del partido vs. Friburgo, tuvo el arco cerrado hasta el minuto 80.

En uno de los ataques protagonizados por Karl, el arquero Noah Atubolu, del Friburgo, intervino a tiempo y evitó la caída de su arco.

Sin embargo, el rebote quedó en el área y Luis Díaz se lanzó de chilena para salvar el balón y revivir la posibilidad de que el Bayern Múnich pudiera celebrar.

No obstante, tras la genialidad de Lucho, Bischof remató de volea y el balón se fue por encima del arco del Friburgo.

La jugada completa se puede ver aquí:

¿Cómo quedó en la tabla de posiciones de la Bundesliga el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Con la victoria en la fecha 28, el Bayern Múnich siguió conservando su distancia de nueve puntos respecto al Borussia Dortmund, que es el segundo de la Bundesliga.

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Eso significa que el equipo de Vincent Kompany logró llegar a la barrera de los 73 puntos y ahora tiene que concentrarse en el partido de ida vs. Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League.