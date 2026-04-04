Bayern Múnich logra remontada épica con gol al 90+8: así le fue a Luis Díaz

El Bayern Múnich firmó una remontada épica tras vencer 3-2 al Friburgo en la jornada 28 de la Bundesliga. El gol decisivo llegó en el tiempo añadido, desatando la euforia del conjunto alemán en un partido que parecía perdido y que ahora fortalece su confianza antes de enfrentar al Real Madrid en la Champions League.

El equipo dirigido por Vincent Kompany tuvo que remar contra la corriente tras los goles de Johan Manzambi y Lucas Höler, que adelantaron al Friburgo en el segundo tiempo. El conjunto local estuvo cerca de romper su larga racha sin vencer al Bayern, pero no logró sostener la ventaja en los minutos finales.

Remontada agónica que impulsa al Bayern

Sin la presencia del lesionado Harry Kane, el protagonismo ofensivo recayó en Tom Bischof, quien marcó un doblete en los minutos 81 y 90+2 para igualar el marcador. Cuando todo apuntaba a un empate, apareció Lennart Karl con el tanto definitivo en el 90+8, tras una asistencia precisa de Alphonso Davies.

Este resultado no solo le permite al Bayern ampliar su ventaja a 12 puntos sobre el Borussia Dortmund, sino que también lo acerca a su título número 35 en la Bundesliga. Además, el equipo alcanzó los 100 goles en la temporada, quedando a uno del histórico registro de la campaña 1971/72.

El regreso del arquero Manuel Neuer fue otro factor clave, ya que evitó una desventaja mayor con dos intervenciones determinantes en la primera mitad.

Así le fue a Luis Díaz en el partido

El colombiano Luis Díaz disputó todo el compromiso y fue uno de los jugadores más insistentes en ataque. Aunque no logró concretar oportunidades de gol ni ser determinante en el marcador, mostró compromiso en la recuperación del balón y participación constante en el juego ofensivo.

Sin embargo, su rendimiento no fue de los más destacados del equipo, evidenciando dificultades para encontrar su mejor nivel tras su participación reciente con la Selección Colombia en amistosos internacionales. A pesar de ello, su presencia fue importante dentro del esquema táctico del Bayern.

Con este panorama, el Bayern llega fortalecido anímicamente para su próximo gran reto internacional, donde buscará romper una racha adversa y dar un golpe de autoridad en el escenario europeo.