Rigoberto Urán sentenció su futuro y anunció cuáles serán sus dos últimas carreras

Desde hace varios meses, el futuro del colombiano Rigoberto Urán ha venido siendo una incógnita de cara a lo que viene en el ciclismo mundial.

En varias ocasiones, el Toro de Urrao ha dado pistas de cuándo llegará el día que se baje de la bicicleta, sin embargo, la noticia no ha llegado.

Actualmente, Rigo disputa la Vuelta a España 2024, una carrera que le trae buenos recuerdos de hace dos años, cuando ganó la etapa 17, la cual lo metió en las páginas doradas del deporte pedal al ser de los pocos que ha ganado al menos una fracción en las tres grandes.

En medio de la disputa de la ronda ibérica, Rigo Urán sentenció su futuro y contó cuándo llegará el día de su retiro, dejando nostalgia entre sus millones de seguidores.

Rigo Urán confirmó sus dos últimas carreras como profesional

En charla con el medio ESPN, Rigo dejó un pequeño balance de lo que ha sido su 2024, en el que no ha tenido mucho protagonismo.

“Este año por el nacimiento del niño perdimos algunas carreras como las olimpiadas y parte del Tour, pero con el equipo siempre ha sido una relación muy buena”, dijo.

Acto seguido a esto, Rigo confirmó que la Vuelta a España será su última competencia del calendario UCI. “Llevo casi nueve años acá con el equipo, entonces espero aprovecharla porque es la última”.

No obstante, en la vuelta, Rigo no dejará la bici, esto se dará en su habitual 'Giro de Rigo'. “Puede que haga otra carrera, pero hasta el momento no lo tengo claro”.

Cabe destacar que el evento organizado por el mismo pedalista tendrá lugar el próximo 3 de noviembre y se ha denominado como La Despedida.