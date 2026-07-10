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¿Desplante de Messi? Polémico gesto con un jugador de Benín

Messi y su polémico desplante a un jugador de Benín: el video es viral.

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Foto: captura de pantalla X Carlos Peralta Press

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
04:31 p. m.
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Lionel Messi vivió una noche cargada de emociones en el estadio Más Monumental durante su despedida de la Selección Argentina, pero un momento ocurrido con un futbolista de Benín generó críticas en redes sociales. El gesto del capitán argentino quedó registrado en video y rápidamente se viralizó.

¿Qué pasó entre Messi y el jugador de Benín?

La escena ocurrió durante la despedida de Messi con la camiseta de Argentina. Finalizado el encuentro, el astro argentino tuvo un breve intercambio con uno de los futbolistas del conjunto africano.

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El gesto de Messi fue interpretado por numerosos usuarios como un desplante hacia el jugador de Benín. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y provocaron comentarios de aficionados que cuestionaron la actitud del '10'.

El episodio tomó mayor relevancia precisamente por el contexto del partido. Argentina había preparado una noche especial para despedir a su capitán después de más de dos décadas con la selección.

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El Más Monumental, con más de 85.000 espectadores, se detuvo incluso durante el minuto 10 para homenajear al futbolista. Los jugadores de Benín también participaron de ese reconocimiento y varios se acercaron a saludar al argentino.

¿Por qué criticaron a Messi en redes sociales en su despedida?

El video generó una discusión entre los usuarios sobre la manera en que Messi respondió al acercamiento del futbolista africano. Para algunos, el gesto fue una muestra de indiferencia y arrogancia.

Más allá de la controversia, Messi tuvo una actuación protagonista en su último partido con Argentina. La Albiceleste derrotó 3-0 a Benín y el delantero convirtió uno de los goles, además de participar en las otras dos anotaciones.

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El tanto fue especialmente simbólico: significó el número 126 de Messi con la Selección Argentina, que cerró su etapa internacional con 208 partidos disputados.

La noche terminó entre lágrimas, ovaciones y homenajes para el futbolista, quien puso punto final a una trayectoria de más de 20 años con la Albiceleste. Sin embargo, en redes sociales, el gesto con el jugador de Benín terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su despedida.

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