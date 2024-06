Rodrigo Contreras imbatible: se coronó campeón de la Vuelta a Colombia 2024

Luego de cuatro meses de haber conquistado el Tour Colombia, este domingo, el corredor colombiano Rodrigo Contreras se coronó campeón de la Vuelta a Colombia, dando otro golpe de autoridad en el deporte pedal.

El pedalista del departamento de Cundinamarca, y perteneciente al equipo NU Colombia, superó en la clasificación general a Diego Camargo, del Petrolike, por 2:59 y a Wilson Peña, de Sistecrédito, por 3:42. Cuarto quedó Yesid Pira, a 6:10.

“Estoy muy feliz por este triunfo. Quería terminar con pie derecho y gracias a Dios todo salió bien. Había soñado un final así, se lo dedico a mi familia, a mi equipo y a toda la afición del ciclismo”, dijo el ciclista tras haberse coronado.

Para Contreras, este brillante momento por el que pasa “es un sueño hecho realidad. He trabajado mucho para esto, toda la vida y por fortuna acá en el NU Colombia se han dado los resultados. En Europa fui un gregario, no tuve espacio suficiente para brillar, pero a mis 30 años ya puedo decir que he consolidado mi carrera”.

Así fue la victoria de Contreras

Desde la primera etapa, el corredor del NU se puso la camiseta amarilla del líder y desde ahí no la soltó.

En la fracción de este domingo, una cronoescalada de 17,3 kilómetros en Las Palmas, en Medellín, también fue el mejor y se impuso con un tiempo de 40 minutos y 53 segundos, con más de un minuto de ventaja sobre Diego Camargo, del Petrolike.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia