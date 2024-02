"Necesitábamos el apoyo del hincha y no se dio": Santiago Rojas criticó al público 'verdolaga'

El miércoles pasado, Atlético Nacional sufrió una dura e inesperada eliminación de la Copa Libertadores 2024. El conjunto 'verdolaga' fue superado 0-3 por Club Nacional (0-4 en el marcador global) en el Atanasio Girardot, en la 'revancha' por la Fase 2 de 'la gloria eterna'. Santiago Rojas, arquero paraguayo, fue uno de los señalados por la afición del conjunto antioqueño.

Rojas quedó retratado en el primer gol del 'tricolor'. El guardameta nacido en Luque, de 27 años, quedó mal parado en un tiro libre ejecutado por Juan Fernando Alfaro. En la segunda anotación, midió mal un centro y el balón le quedó servido a Rodrigo Arévalo. En el penalti de Facundo Velazco, no tuvo chances de atajar el cobro.

“Es una desazón no clasificar, teníamos ilusión. Nacional está acostumbrado a jugar torneos internacionales, pero no se dio. El camerino está triste porque no salen las cosas”, empezó diciendo el guardapalos 'guaraní', en zona mixta.

Santiago Rojas analizó el partido contra Club Nacional

“Llegué y tuve la posibilidad de jugar, esto es un desafío grande, esto es de rachas, me tocó un partido duro. Me hago responsable del primer gol porque pensaba que estaba bien ubicado y después con la desesperación del partido y por hacer bien las cosas uno se apura y me tocó este duro encuentro... Estamos expuestos a esta clase de partidos, no se pueden cometer errores mínimos. Teníamos ansiedad de querer revertir el resultado y lastimosamente no pudimos darle vuelta”, agregó Rojas, quien debutó en Club Nacional y defendió dicha casaca en 156 oportunidades.

Santiago Rojas le mandó un dardo a la hinchada de Atlético Nacional

Sabíamos que era un equipo difícil más en una Libertadores. Teníamos esperanza de clasificar porque jugábamos en casa, el ambiente estaba caldeado, necesitábamos el apoyo del hincha y no se dio. Teníamos que remar contracorriente, pero no pudimos concretar”, concluyó el ex arquero de Club Atlético Tigre.