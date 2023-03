Selección Argentina fue recibida de manera apoteósica en el Estadio Monumental

La Selección Argentina saltó al campo de juego en el Estadio Monumental de Buenos Aires para enfrentar a Panamá en un partido amistoso por la fecha FIFA. Los dirigidos por Lionel Scaloni se encontraron nuevamente con sus aficionados, luego de haberse consagrado campeones del mundo en Catar 2022. Con juegos pirotécnicos, bandas musicales y un estadio colmado de hinchas fueron recibidos los jugadores y cuerpo técnico.

El recibimiento fue apoteósico, los actuales campeones del mundo salieron al gramado junto con sus familiares. Entre lágrimas escucharon: “muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego, desde el cielo lo podemos ver con Don Diego y con La Tota alentándolo a Lionel”.

En fila, uno al lado del otro, se vio a Lionel Messi, al ‘Dibu’ Martínez, a Rodrigo de Paul y a los demás jugadores con lágrimas en sus ojos, emocionados y con ganas de saltar con los más de 80.000 hinchas que con locura cantaron esta canción que se convirtió en el himno de la Selección Argentina.

Otro de los emocionados, fue el técnico Lionel Scaloni quien no paró de abrazar a sus hijos mostrándoles el espectáculo que se estaba viviendo en el Estadio Monumental. También, el guardameta argentino realizó el baile que inmortalizó en la tanda de penales durante la Copa del Mundo.

Con la salida de Messi al campo de juego, los parlantes estallaron con la canción ‘Live is life’, para homenajear a Maradona, quien es recordado por entrenar con el Napoli de Italia con este tema.

“Somos la mejor hinchada del mundo” mencionó a todo el estadio, Carlos ‘Tula’ Pascual, al ritmo de su bombo que lo acompañó en Catar 2022 y quien fue el encargado de recibir el premio en Zúrich, en donde la FIFA le entregó el premio The Best.

En la previa del partido, hubo un show musical encargado por la banda de cumbia argentina La T y la M quienes cantaron: “esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet hasta en la tumba te voy a querer. Dale Argentina no podés perder”.

