"De milagro no está Iguarán": Vélez criticó la falta de renovación en la Selección Colombia

La Selección Colombia buscaba cerrar con broche de oro su balance del 2023 en la eliminatoria sudamericana, y lo logró. Seis puntos de seis posibles venciendo a Brasil por primera vez en la historia de un clasificatorio mundialista, y luego a Paraguay en Asunción. Jornada redonda.

Con eso, la 'tricolor' llegó a 12 puntos en seis fechas disputadas en el camino al Mundial de 2026 y quedó muy bien posicionado en su objetivo para clasificar a la cita orbital. Hoy por hoy es tercera en la tabal detrás de Argentina y Uruguay, y teniendo en cuenta de que ahora hay más cupos (seis directos y uno a repechaje), las posibilidades de regresar a una Copa del Mundo después de Rusia 2018 están más latentes que nunca.

A pesar del buen juego que, por pasajes, mostró Colombia en ambos partidos, hay cosas por mejorar y algunas que no convencen del todo. Al menos esa es la opinión de Carlos Antonio Vélez, comentarista de Fútbol RCN, quien rescató la intensidad con la que están jugando los jugadores bajo el mando de Néstor Lorenzo, metiendo, corriendo, y defendiendo cuando les toca en pro del beneficio colectivo.

Carlos Antonio Vélez criticó la falta e renovación en Selección Colombia

Pese a ello, Vélez, en diálogo exclusivo con Noticias RCN Digital, le critica a Lorenzo el hecho de todavía seguir contando con futbolistas que con el paso de los años continúan sin mostrar un salto de calidad en la selección, y en cambio, no darle la oportunidad a otros nombres menos rutilantes, pero que en sus respectivos clubes han ganado enteros como para recibir su oportunidad.

"Colombia no ha podido encontrar el equipo. Unas veces juega Cuesta otras veces juega Davinson, otras Lucumí y otras Mina. No ha encontrado la defensa. Yo creo que ya encontró el lateral izquierdo. Para qué vamos a poner a inventar con Fabra. Ya Fabra está gordito, déjenlo allá en Boca. Ahí hay jugadores muy buenos como Cristian Borja", inició de entrada en su cuestionamiento a las convocatorias del entrenador.

En ese mismo punto, continuó: "En el lateral derecho tenemos siete jugadores mejores que Santiago Arias y él (Lorenzo)vuelve a llamar a Santiago Arias cuando ya hace años no jugaban en la Selección Colombia".

Carlos Antonio Vélez se mostró a favor de la decisión de Lorenzo de no convocar a Wilmar Barrios para esta última jornada de eliminatorias, pero pidió su fin de ciclo en la Selección Colombia y se animó a dar candidatos del fútbol colombiano para ser acercados por el entrenador en el corto plazo.

"Y de ahí para adelante, para qué va a llamar a Barrios si tiene Lerma, Castaño, que son titularísimos en cualquier equipo, y sin me dicen que inviten a alguien del fútbol colombiano, yo llevo a (Juan Camilo) Portilla, y es mejor que Barrios, y tiene a Gustavo Puerta, que es mucho mejor. Ahí tiene cuatro".

Vélez y la comparación de Colombia con Uruguay

Después de seguir dando más nombres para meterlos de lleno en el proceso camino al Mundial 2026, Vélez lamentó que la Selección Colombia no haga una renovación total de generación de jugadores y lo comparó con lo hecho hasta el momento por Marcelo Bielsa en Uruguay, que para su punto de vista, es la única selección que le "llena" futbolísticamente hablando.

"Adelante tenemos a Campaz, Jhon Arias, Sinisterra, Casierra. Un montón de jugadores para ser un equipo como Uruguay. ¿Por qué Uruguay sí puede renovar y nosotros no? Ellos le dijeron 'chao' a Cavani y a Suárez, ¿y?. Nosotros seguimos con los mismos, de milagro no está jugando (Arnoldo) Iguarán", apuntó.

En ese sentido, Carlos Antonio argumentó que su pedido es porque Colombia sí tiene jugadores de calidad para armar un equipo a la altura y advirtió que de desaprovechar esa chance, podría poner en riesgo a una generación y tener consecuencias como las que hoy padecen Perú y Chile, que están en la parte baja de la tabla de las eliminatorias.

"Lo de Perú es malo porque no tiene una renovación, entonces tiene que seguir con Lapadula, Guerrero, Yotún. Pero nosotros sí tenemos, que no nos pase lo de Chile, que sí tuvieron para hacer renovación, pero ahí está, siguen con Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel. No le hace falta sino que entre 'Bam Bam' Zamorano también", concluyó Vélez en su diálogo con Noticias RCN Digital.