Selección Colombia Femenina Sub-17, lista para ir por el título del Suramericano

La Selección Colombia Femenina Sub-17 entrenó este viernes en el Polideportivo Carrasco de Montevideo. El equipo colombiano realizó trabajos técnico-tácticos bajo las órdenes del director técnico Carlos Paniagua.

Antes de la sesión de trabajo, Cristina Motta y el asistente técnico Michael Flórez atendieron a los medios de comunicación de manera virtual:

Cristina Motta

“Estamos motivadas, sabemos el gran partido que se nos viene. Conocemos nuestro potencial y el talento para afrontarlo. Con nuestro psicólogo hemos tenido varias charlas y conversatorios, hemos trabajado la parte mental”.

"Observamos el primer tiempo contra Paraguay, lo analizamos. De hacerlo a fondo se encarga el cuerpo técnico y ellos nos indican cómo afrontar el partido”.

Michael Flórez

“Es un equipo que no ha estado en el escenario de no tener el balón. Por momentos Chile lo hizo. Se pudo ver que la línea defensiva de Brasil, por el desespero de no tener la pelota, invadió zonas que no debían, a las laterales les costó la basculación. Esos espacios podemos aprovecharlos y hacerles daño”.

“Las jugadoras son conscientes de la fortaleza del rival, con mucho gol. Tenemos que contrarrestar esa circulación de juego, la vía es esa, contrarrestar ese triángulo y evitar que conecte con las jugadoras de adelante”.

El juego será este sábado a las 6:30 p. m., hora de Colombia