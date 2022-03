¿Camerino roto? Versión de Jackson Martínez frente a rumores en Selección Colombia

A tan solo dos fechas para finalizar las Eliminatorias Sudamericanas, el panorama para la Selección Colombia es bastante oscuro, pues, tras la seguidilla de malos resultados, la Tricolor deberá sumar seis puntos de seis posibles y esperar un milagro para clasificar al Mundial de Catar, que se disputará a finales del 2022.

Así, en medio de las críticas al cuerpo técnico, jugadores y directivos, y de rumores de camerino roto, Noticias RCN habló con Jackson Martínez, ex delantero de la Selección Colombia, quien fue mundialista y es voz autorizada para hablar del momento por el que está pasando el cuadro que dirige Reinaldo Rueda.

“No hay duda de que la situación por la que está pasando la Selección no es la que se esperaba, tenemos jugadores, tenemos herramientas para hacer un buen papel, lastimosamente, no se han logrado los resultados en casa, porque no es solo los tres puntos, sino la confianza y el entusiasmo de ir y buscar un buen resultado afuera”, dijo.

Y agregó: “Yo veo esfuerzo, quien sabe de fútbol, ve el esfuerzo, ve la entrega de ellos… No se están dando las cosas, muchas veces se planean los partidos de una manera y se dan de otra, además, nuestros delanteros no han tenido la fortuna de marcar las opciones, esperemos se logre para la siguiente fecha, y que Colombia, aún con lo difícil, vaya al Mundial”.

De cara a los próximos juegos de Colombia, contra Bolivia y Venezuela respectivamente, el ex Porto y Atlético de Madrid analizó el momento de los delanteros del equipo, teniendo en cuenta que están en una racha negativa, al registrar más de cinco fechas sin anotar.

“Desde afuera siempre se van a ver los espacios, pero cuando tu estás adentro es una cosa totalmente diferente. La Selección en estos dos partidos tiene que dar el todo por el todo, tiene que plantear partidos para salir presionando fuerte e imponerse desde el primer minuto. El hecho de que no se marquen tantos goles, no es que a nuestros delanteros se les haya olvidado, porque ellos están en buen momento en sus clubes, sino que no se ha dado la posibilidad, a veces tienes dos opciones y marcas las dos opciones, otras tienes cuatro y no marcas ninguna, son momentos que pasan y la Selección está viviendo esta racha… Hay que apoyar hasta el final, es entendible que la gente se disguste, pero hay que estar ahí para apoyar a los muchachos”, precisó.

Versión de Jackson Martínez sobre problemas entre jugadores

Uno de los rumores más fuertes en el entorno de la Selección Colombia es que hubo enfrentamientos entre los jugadores en el camerino tras caer contra Perú, en Barranquilla, y Argentina, en condición de visitante. Sin embargo, Jackson Martínez fue claro y contó su versión sobre lo que ha pasado en la interna del combinado nacional.

Yo dudo como se describieron las situaciones que pasaron, incluso, tuve certeza por alguno de ellos, que simplemente fue una situación que pasó, hablando en términos del partido, y que muchos medios lo tomaron para sacar noticia. Alegatos siempre hay, estoy hablando de una calentura con un compañero, pero no pasa de ahí

“Ahora, si tomaron eso como una súper pelea como se dice, pues no es lo que yo he visto… En el 2009, cuando yo llegué a la Selección, estaba Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, jugadores de jerarquía que estaban triunfando en Europa, y siempre quisieron arropar a los jóvenes que estaban llegando y eso en la Selección se ha mantenido”, señaló.

Reinaldo Rueda, entre las críticas y el milagro de la Selección Colombia

Sobre la labor de Reinaldo Rueda al frente de la Tricolor, ‘Cha Cha Chá’ Martínez aseguró que “él ha querido implementar una forma de jugar que para muchos no es la apropiada porque no está dando resultados, contra Argentina considero que la Selección pudo haber salido a presionar un poco más arriba, ejercer una presión dada a la necesidad de los puntos porque ellos ya estaban clasificados, pudimos arriesgar un poco más”, dijo.

De James Rodríguez a Luis Díaz

Por último, Martínez se refirió al buen presente deportivo de Luis Díaz, a quien considera que puede llegar a ser uno de los jugadores emblemáticos de Colombia. Asimismo, habló del rol de James Rodríguez como líder y referente, ante los rumores de disgustos con compañeros de equipo.

“Son momentos, James vivió su gran momento, Falcao vivió su gran momento, Teo también, yo viví mi momento. Ahora, es el de Luis Díaz, que es el jugador más importante en cuanto a rendimiento e imagen, ha venido creciendo de gran manera y a mí me alegra mucho, pues es un joven que lo veo demasiado enfocado, si continúa así puede llegar a ser uno de los jugadores históricos de nuestro país”.

Y finalizó: “James es James, digan lo que digan, el talento que él tiene es único, es un jugador competitivo, muchas de las cosas que pasaron es precisamente por lo competitivo que él es, lo tuve como compañero y te puedo dar fe de ello, pero pues quien no lo conoce va a hablar de ciertas actitudes que puede ver por esa misma competitividad”.

