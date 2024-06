Selección Colombia ya tiene árbitro para su debut en la Copa América 2024: polémico historial

El próximo lunes 24 de junio, la Selección Colombia se verá las caras con su similar de Paraguay para disputar un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D de la Copa América 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo están en busca de un buen resultado en el Estadio NRG para empezar con el 'pie derecho' la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol y, de paso, prolongar su invicto. Dicho ente dio a conocer el cuerpo arbitral que impartirá justicia en Houston, Texas.

La 'tricolor', que acumula 23 partidos sin conocer la derrota, es una seria candidata al título en territorio estadounidense. De la mano de Lorenzo, consiguió triunfos inéditos contra Alemania, Brasil, España y Rumania. Es la única selección que sigue invicta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y lleva ocho victorial al hilo.

Por su parte, Paraguay está empezando un nuevo proyecto con Daniel Garnero, tras la repentina salida de Guillermos Barros Schelotto. En entrenador argentino no ha podido 'despegar' con la escuadra 'albirroja', pues lleva tan solo dos triunfos en siete partidos (venció por la mínima a Bolivia y Panamá). Los 'guaraníes' son séptimos en el certamen clasificatorio de la próxima cita orbital, con 5 puntos de 18 posibles.

El partido en el estadio de los Houston Texans arrancará a las 5:00 p. m. (Colombia), será transmitido por el Canal RCN y lo arbitrará el argentino Darío Herrera.

Darío Herrera: su historial con la Selección Colombia y Paraguay

El referí argentino, quien ha dirigido dos ediciones de la Supercopa Argentina, la final de la Copa Argentina 2020 y la definición de la King's Cup, será el encargado de impartir justicia en Houston. Solo ha estado presente en un partido de cada una de las selecciones participantes.

El 13 de octubre de 2020, pitó un Chile vs. Colombia en un duelo válido por las Eliminatorias de Catar 2022. Los dirigidos por Carlos Queiroz se pusieron al frente gracias a un gol tempranero de Jefferson Lerma. Sin embargo, al minuto 38' el volante del Crystal Palace le cometió una dura infracción en el área a Arturo Vidal. El 'Rey' venció a Camilo Vargas desde el 'punto blanco'.

Tres minutos después, Alexis Sánchez puso en ventaja a los locales. En el 90+2', Falcao venció el arco custodiado por Brayan Cortés y estableció el empate. Dávinson Sánchez y James Rodríguez fueron amonestados. Por su parte, cinco jugadores del equipo que dirigía Reinaldo Rueda vieron la tarjeta amarilla.

Paraguay no tiene un buen recuerdo con Herrera. El 27 de enero de 2022, fue designado para un compromiso entre la 'albirroja' y Uruguay. Los dirigidos por Diego Alonso ganaron por 0-1 en 'La Nueva Olla' gracias a un gol de Luis Suárez. Esa tarde, tres paraguayos fueron amonestados y el central argentino expulsó a Gustavo Gómez.

En el VAR estará Silvio Trucco, quien cumplió dicha labor en: Millonarios vs. Flamengo, Nacional vs. Atlético Nacional y Universitario vs. Junior de Barranquilla. En ningún partido celebró el equipo 'cafetero'.

Selección Colombia vs. Paraguay por la Copa América 2024: cuerpo arbitral