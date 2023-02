¿Jugará el Mundial sub-20? DT de Watford revela la situación de Yaser Asprilla

Junto a Jhon Jader Durán, Yaser Asprilla fue la gran ausencia de la Selección Colombia en el Sudamericano sub-20 dado a que el Watford decidió no cederlo, algo que ha generado cierta polémica en razón a los pocos minutos que ha venido teniendo el jugador en la segunda división de Inglaterra.

El chocoano de 19 años comenzó la temporada de manera inmejorable. Rápidamente se convirtió titular y sorprendió a todos en el prestigioso fútbol británico. De inmediato empezó a generar elogios en medios de comunicación y fue tildado como una de los futbolistas con mayor futuro en el balompié de ese país.

Pero ese crecimiento se vino a pique desde que llegó Slaven Bilic a la dirección técnica del Watford. Asprilla fue perdiendo protagonismo, salió del once titular y ahora salió de las convocatorias del equipo principal. Desde hace tres partidos que el talentoso volante no es citado a la plantilla principal y ha tenido que sumar minutos con el plantel sub-21 del club.

Eso ha empezado a preocupar a Héctor Cárdenas de cara al Mundial sub-20 de Indonesia que se disputará entre mayo y junio próximos. Más aún cuando trascendió la supuesta decisión del DT croata de dejar a Asprilla en el equipo sub-21 por lo que resta de la temporada.

Fue tan fuerte este rumor, que el mismo Bilic tuvo que salir a dar su versión oficial. En diálogo con el medio Watford Observer, aseguró que el colombiano es un jugador joven que necesita seguir aprendiendo, pero que es un futbolista capaz de estar en el plantel profesional.

"Sí, él jugó para el Sub-21 la semana pasada, como lo hicieron otros chicos que necesitan minutos, pero él no es un jugador del Sub-21, él es un jugador del primer equipo que necesitamos verle crecimiento y desarrollo”, explicó.

"Para su edad y el tamaño de este club, le hemos pedido mucho durante esta temporada por todas las lesiones que hemos tenido. Él es muy joven, todavía un adolescente y tiene un talento real, así que necesitamos darle tiempo para que se desarrolle", añadió.

Bilic también dijo que no cederá a la presión y que sus decisiones son por el bien del desarrollo de la carrera de Yaser Asprilla y que si en algún momento ve que debe seguir en el equipo sub-21, lo seguirá enviando a pesar de las criticas.

“No estaré asustado de usar la opción del Sub-21 de nuevo para él y los otros jugadores. No hay duda que Yaser tiene un futuro brillante, necesitamos estar seguros de tomar el cuidado con él así que no necesitaremos muchas más preguntas de él de nuevo", expresó.

En apenas su primera campaña en el fútbol internacional, Asprilla registra dos asistencias en 28 partidos con Watford entre Championship (segunda división), FA Cup y Copa de la Liga.