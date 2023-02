¿Hora de un cambio? Yaser Asprilla, desaparecido con el Watford

Yaser Asprilla no vive su mejor momento con el Watford de Inglaterra. El entrenador Slaven Bilic lo ha dejado fuera de las convocatorias del primer equipo en los dos últimos compromisos, donde Watford ha empatado 2-2 contra el Reading, y 1-1 contra el Blackburn Rovers en la segunda división de Inglaterra.

El jugador llegó este año al fútbol inglés, y ha tenido continuidad a lo largo de la temporada, por lo que ha sorprendido que el entrenador croata lo haya dejado por fuera de los convocados en los recientes encuentros.

Asprilla ha estado entrenando y jugando con el equipo sub 21 del Watford durante las últimas semanas. Con el equipo principal, el jugador colombiano ha disputado 28 partidos, sumando liga, FA Cup y Carabao Cup. En gran parte de estos encuentros, Asprilla ha sido titular, dando dos asistencias de momento.

El jugador colombiano jugó por última vez con el Watford en enero, siendo inicialista en la derrota de su equipo contra el Middlesbrough.

El equipo de Londres está en la lucha por acceder a los play-offs en el Championship, buscando regresar a la Premier League tras haber descendido en la temporada 2021-22.

Asprilla podría perderse el Mundial sub 20

Una situación que se ha conocido en los últimos días es que Yaser Asprilla podría llegar a perderse el Mundial sub 20 con la Selección Colombia. El jugador no fue prestado por el Watford para jugar el Sudamericano sub 20 que se está disputando en Colombia, y esta situación podría ocurrir nuevamente en mayo, cuando se juegue la copa del mundo.

Los clubes no están obligados a prestar a los jugadores para dicha competición, y en el mes de mayo, será cuando el Championship esté en su recta final, con el Watford posiblemente peleando la entrada a play-offs. El club podría decidir no prestar a Asprilla a la selección si lo requiere para jugar los partidos.

La misma situación la pueden llegar a vivir Jhon Jader Durán con el Aston Villa y Gustavo Puerta con el Nuremberg.