Técnico del Bayern Múnich frena comparaciones entre Luis Díaz y una leyenda del club

Luis Díaz sigue en gran forma y así lo demostró en su primer partido oficial del año, donde el Bayern Múnich aplastó por 8-1 a Wolfsburgo en la Bundesliga y el colombiano marcó un gol y entregó dos asistencias, dejando claro que nada cambió tras el parón de actividades por Año Nuevo.

Díaz ya ha marcado 14 goles y entregado 9 asistencias desde que llegó al fútbol alemán, consolidándose como uno de los extremos más efectivos del mundo. Junto a Harry Kane y Michael Olise han conformado el tridente de ataque más peligroso del fútbol europeo.

Luis Díaz es comparado con Franck Ribéry, leyenda del Bayern

El director deportivo del club de Múnich, Max Eberl, comparó a los actuales extremos del club con una de las duplas más recordadas de su historia. Según Eberl, Michael Olise evoca a Arjen Robben por su elegancia y movimientos, mientras que Luis Díaz recuerda a Franck Ribéry por su capacidad de generar “caos creativo” desde la banda.

Estas declaraciones resaltan el buen momento de ambos extremos. En el caso de Díaz, es un elogio que lo pongan al nivel de un futbolista que ganó una Champions League, 9 títulos de Bundesliga, Mundial de Clubes y estuvo en el top 3 del Balón de Oro en el 2013.

Kompany y su postura frente a las comparaciones históricas

El entrenador Vincent Kompany fue directo sobre estas declaraciones. Señaló que, aunque entiende la comparación, considera que aún es prematura. Desde su experiencia personal enfrentando a Robben y Ribéry, destacó la dificultad de medir trayectorias que se construyeron durante muchos años y con logros colectivos sostenidos.