VIDEO: estas fueron las dos asistencias mágicas que hizo Luis Díaz con Bayern Múnich y volvieron a impresionar a toda Alemania

El Bayern Múnich volvió a la actividad en la Bundesliga el pasado domingo 11 de enero de 2026 y Luis Díaz fue titular.

Vincent Kompany dejó al guajiro en la cancha durante los 90 minutos y él volvió a responder de la mejor manera.

'Los bávaros' ganaron 8-1 y Luis Díaz no solo anotó el segundo gol de la noche, sino que también realizó dos asistencias magistrales por las que lo están elogiando en Alemania y en diversas partes del mundo. ¿Cómo fueron?

EN VIDEO: así fue las increíbles asistencias que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich vs. Wolfsburgo, en Bundesliga

En el minuto 69, Luis Díaz apareció en la mitad de la cancha, recibió el balón, se juntó con Harry Kane que estaba hacia la izquierda y el '9' se perfiló y realizó un remate que se colgó en el ángulo de la mano izquierda del arquero Kamil Grabara.

Además, siete minutos más tarde, Luis Díaz volvió a tirarse hacia el centro, hizo contacto con el balón y le filtró un pase quirúrgico a Michael Olise a espalda de la defensa del Wolfsburgo. Por lo tanto, el francés quedó de frente al arco y convirtió el séptimo gol de la noche.

En este video puede ver todos los goles de la noche y las dos asistencias mágicas de Luis Díaz:

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz por la Bundesliga?

Con la victoria vs. Wolfsburgo, el Bayern Múnich llegó a 44 puntos y es el líder absoluto de la Bundesliga.

Su próximo enfrentamiento será el miércoles 14 de enero de 2026, a las 2:30 de la tarde, vs. Colonia, en el estadio Rhein Energie.

Además, posteriormente, el sábado 17 de enero, a las 12:30 de la tarde, el Bayern Múnich se verá frente a frente con el Leipzig en el estadio Red Bull Arena.