Faustino Asprilla no se aguantó el insulto de Jermein Peña a Brayan León: fuerte reacción

La final del fútbol colombiano entre Independiente Medellín contra Junior de Barranquilla sigue dejando de que hablar entre todos los aficionados del balompié nacional, teniendo en cuenta que se siguen dando a conocer detalles lo acontecido durante los 180 minutos que ha generado todo tipo de reacciones entre los involucrados del rentado nacional.

Sin ninguna duda, una de las acciones que más ha dejado de que hablar en lo acontecido entre Jermein Peña con Brayan León, donde el jugador del Junior de Barranquilla dio unas declaraciones contra su excompañero, lo cual generó todo tipo de polémica en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta el irrespeto del barranquillero.

“Él tenía que ir duro. Le dije que lo echaron de Junior por paquete, hasta la hinchada lo dice. Lo provoqué mucho, me amenazó mucho la hinchada de DIM, pero acá estamos, campeones”, fueron las declaraciones de Jermein Peña contra Brayan León, jugador del Independiente Medellín.

Lea también: Santiago Mele le pidió matrimonio a su novia en plena fiesta de Junior en Barranquilla

Reacción del Tino Asprilla tras declaraciones de Jermein Peña

Uno de los que reacción y que no se aguantó la grosería de Jermain Peña es Faustino Asprilla, quien en medio del programa 360 de ESPN, arremetió contra el defensa central del Junior de Barranquilla, dejando claro que, si esas palabras se las hubiera dicho a él, lo hubiese buscado en el terreno de juego para dejarlo el ridículo.

“Que goce ahora porque juega con estos peladitos. Ese muchacho me dice eso a mí, en Barranquilla, que me echaron del Junior por paquete, y viene la revancha en Medellín, le pego un baile, le tiro túnel, le digo: ‘Vení, quitámela’. Lo hago quedar en ridículo, ese muchacho debe tener sangre, le va a venir un tipo de esos, que no la va a saber ni parar”, aseguró Faustino Asprilla.

Además de Faustino, otro de los exjugadores que reaccionó a lo acontecido fue Fabián Vargas, quien también reprochó las declaraciones de Jermein Peña contra Brayan León, dejando claro que ese tipo de palabras se deben quedar en el terreno de juego y no frente a los micrófonos.

“El mensaje le envió a León no es el indicado, me sentí muy triste de escuchar a un colega. En la cancha nos podemos decir ese tipo de cosas y quedan ahí, pero por qué tiene que salir a decírselo a la gente. Fue un irrespeto”, declaró Fabián Vargas, exjugador de la Selección Colombia.

Jermein Peña y unas polémicas declaraciones

Luego de la obtención del título del Junior de Barranquilla, Jermein Peña dio unas polémicas declaraciones que no han caído muy bien dentro de los aficionados del balompié nacional.

“Me chiflaban más a mí que a Didier que es de Medellín, del club. Solo pensé en una cosa, miré al cielo y le dije a Dios que me diera fortaleza. Si no vieron, muchas jugadas me agrandé. Me agrando cuando la gente me dice cosas, engancho, doy pases con la cara volteada, me le río a la tribuna porque vivo el fútbol. Me dicen que parezco argentino, pero soy colombiano, vivo así el fútbol, de pasión”, finalizó.

Le puede interesar: Santiago Mele y una atajada agónica a Luciano Pons que pasará a la historia de Junior: video