¿Presidenta de America es hincha del Cali? Tulio Gómez habló con polémica

En Cali no pasa el sacudón por la actualidad de los dos equipos de la ciudad. Por un lado, Deportivo Cali no levanta cabeza y sigue anclado en el límite de entrar a puestos de descenso a segunda división, mientras que América de Cali no encuentra un buen juego de la mano de César Farías y la irregularidad es la constante.

De hecho, en ambos clubes también ha reinado la inestabilidad dirigencial a lo largo de este 2024, aunque en el caso del 'azucarero', la situación es mucho más tensa. Sin embargo, desde la vereda 'escarlata' no escampa y se han visto cruce de opiniones, decisiones y palabras en las últimas semanas.

Polémica foto de Marcela Gómez con camiseta del Cali

Hace una semana nada más, Tulio y Marcela Gómez, padre e hija, y dueño y presidenta de América, tuvieron un pequeño 'rifirrafe' en redes sociales por la salida de Lucas González. El empresario expresó que el DT ´había salido por diferencia de ideología de juego y que tenía las puertas abiertas para regresar en algún momento, mientras que Marcela aseguró que el empresario de Lucas se extralimitaba en sus funciones en parte por venia de la anterior administración del club.

Ahora una nueva polémica se ha sembrado al interior de América en la que ambos directivos han sido protagonistas. En las últimas horas, en redes sociales se hizo viral y causó controversia una foto en la que aparece Marcela Gómez con la camiseta del Deportivo Cali puesta viendo un partido del equipo en una de las tribunas del estadio Palmaseca. La imagen recorrió la red en pocos minutos y generó todo tipo de comentarios.

Tulio Gómez defendió a su hija

Sin embargo, al detallar la foto, se abrió un manto de dudas sobre si se trataba de un montaje, y la realidad es que sí. Tras la polémica que se armó en redes por ver a Marcela con la camiseta del eterno rival, Tulio Gómez salió a defender a su hija y a negar rotundamente cualquier identificación con el 'azucarero', aunque reveló que su otra hija, Melissa, sí era hincha verdiblanca cuando niña.

"Rechazamos este burdo foto montaje, Marcela G. Siempre ha sido hincha de América y nunca se ha puesto la camiseta del Cali, si alguien me trae una foto auténtica de Marcela con esa camiseta le doy $10 millones. Melissa sí era hincha del verde, pero ya su corazón es ROJITO", escribió el máximo accionista 'escarlata' en su cuenta de X.

Rechazamos este burdo foto montaje, Marcela G. Siempre ha sido hincha de América y nunca se ha puesto la camiseta del Cali, si alguien me trae una foto auténtica de Marcela con esa camiseta le doy $10 mlls pic.twitter.com/Zc5XnOeEyx — Tulio Gómez (@tulioagomez) March 20, 2024

Por otro lado, Tulio aprovechó el espacio para dar un mensaje de sana convivencia y de fútbol en paz, asegurando que así Marcela Gómez fuera hincha del Cali, no hay razones para reaccionar con violencia.

"Ahora bien, ser hincha de X o Y equipo no nos hace mejores ni peores, solo los imbéciles se matan por una camiseta o un partido político, el respeto al que piensa diferente es el principio de La Paz", concluyó.