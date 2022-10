¡Increíble! El gol que erró Cristiano Ronaldo con el arco solo en la Europa League

El presente deportivo de Cristiano Ronaldo no refleja nada el gran jugador que brilló en el Real Madrid ni en su primera etapa en el Manchester United, pues en la actualidad el portugués no ha podido conseguir un puesto en el once titular de Erik ten Hag, quien le dio una nueva oportunidad este jueves en la Europa League.

En una nueva jornada de la competencia internacional, el entrenador del equipo inglés decidió darle una oportunidad al astro portugués, pero lastimosamente para el delantero la puntería y la suerte no lo acompañan, pues durante el juego frente Omonia por la Europa League desperdició un gol que estaba casi hecho.

En el minuto 77 del partido, Cristiano Ronaldo tuvo en sus pies el tercer gol del Manchester United, luego de un pase de Diogo Dalotque lo dejó al frente del arco sin arquero y en solitario para anotar su segundo gol en la competencia internacional. Sin embargo, la ansiedad se apoderó del delantero que le pegó a la pelota con dirección al palo izquierdo, perdiendo la gran oportunidad de gol.

A penas se dio a conocer la jugada, las redes sociales publicaron el video del gol que desperdició el portugués, catalogándolo como “increíble e insólito”, pues a pesar de los malos partidos que ha disputado el delantero, nunca había desperdiciado una opción tan clara de gol.

No le sale nada a Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/zSfDDgE7Va — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2022

El juego terminó tres goles a dos a favor del Manchester United y por fortuna la opción desperdiciada por Ronaldo no influyó en el marcador del partido de la Europa League en el Estadio GSP.

Mala racha de Cristiano Ronaldo

Durante esta temporada, el delantero portugués solo ha disputado nueve partidos, dejando como saldo un gol en todas las competencias, lo más preocupante es que la notación la logró desde los doce pasos. Un dato importante para uno de los mejores jugadores del mundo, pues en sus anteriores temporadas a estas alturas ya sumaba varios goles.

Se espera que, en los próximos juegos, Cristiano Ronaldo pueda recuperar el nivel mostrado en los años anteriores y pueda tener un nivel óptimo para lo que sería su último mundial con Portugal.