Lionel Messi: “Seguramente este sí sea mi último Mundial”

Lionel Messi tuvo una charla con el periodista Sebastián Vignolo en su casa en París, emitida por Star +, y comenzó hablando de sus hijos, de quienes dijo: “Intento que aprendan a valorar las cosas y que hay que ganárselas. Que no crean que es fácil (…) Donde pueden se buscan una canchita, una pelota. Me vuelven loco. Mateo es como yo cuando era niño: no le gusta perder a nada, se arma quilombo, pierde y se arma quilombo. No sabe perder, no le gusta perder. Thiago, un fenómeno. Ciro copia a Mateo, se ponen los dos en contra del grande”.

El astro argentino admitió que está contando los días para el Mundial, que en su hogar hay “pelotas por todos lados” y recalcó: “Me jode perder, no hacer un buen partido, el no disfrutar dentro de una cancha. Obviamente que aprendí a perder, porque son muchos años de carrera y me tocó perder muchas veces, pero me sigue jodiendo”.

Sobre la venidera Copa del Mundo de Catar 2022, el zurdo del París Saint Germain afirmó: “Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Es el último, cómo nos va a ir… Llegamos en un buen momento, pero después en un Mundial puede pasar cualquier cosa”.

“No sé si somos los grandes candidatos, pero creo que Argentina es candidata siempre, más ahora en el momento que llegamos, pero no somos los máximos favoritos, creo que hay otras selecciones que están por encima, pero estamos ahí cerquita”, agregó el rosarino, quien, a la pregunta sobre si es su último Mundial, contestó: “Sí, seguramente sí, es el último”.

Su actualidad

Acerca de su estado actual, expresó: “Me siento bien físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año, que no la pude hacer el año anterior, cuando empecé a juga tarde. La pretemporada este verano fue fundamental para empezar muy bien”.

Su balance de los Mundiales

Además, el máximo ídolo en la historia del FC Barcelona hizo un balance de todos los Mundiales que ha jugado. “En 2006 tuve una lesión antes del Mundial. En 2010, teníamos una gran selección, un gran plantel, con jugadores espectaculares, pero nos agarró Alemania y después del primer gol de ello nos empezamos a volver locos, a desordenar y empezaron a llegar los goles de ellos. Eso fue duro”.

“En 2014, teníamos un grupo espectacular, veníamos a los golpes después de la Copa América de 2011 en Argentina. A partir de la victoria contra Colombia nos fuimos fortaleciendo y no paramos hasta la final, que merecíamos ganarla. En 2018, la verdad que ya no llegábamos por cómo nos costó clasificar en la eliminatoria, porque hubo mucho cambio, mucho quilombo en el medio en la Selección, con cambios de entrenadores, de jugadores, de grupo y la verdad que terminamos mal, pero, así y todo, sigo pensando que, si hubiéramos ganado el primer partido, hubiese sido totalmente diferente, porque si arrancás ganando ya es otra cosa”.

“Hoy por hoy, hace tiempo ya, que disfruto de la Selección”, ratificó un Messi que habló de Lionel Scaloni, el director técnico del combinado albiceleste: “Es una persona muy cercana, que habla muchísimo con el jugador e intenta estar siempre para lo que sea. Una persona que le encanta lo que hace, trabaja por y para el fútbol, sufre muchísimo los partidos”

El título de la Copa América

El 10 de julio del año pasado, en pleno estadio Maracaná, Lionel Messi levantó la Copa América tras vencer a Brasil en la final. Al respecto mencionó: “Era uno de los objetivos para terminar de cerrar todo, para mí era fundamental ganar algo con la Selección, porque, si no, me iba a quedar siempre la espinita esa de las finales pérdidas, de no haber podido consagrarme con la Selección”.

Sobre Catar 2022, referenció: “Hay que ir de a poquito, estamos bien, ilusionados, con muchas ganas, pero sí, la gente tiene que ir a disfrutar, es un Mundial, va a estar lleno”.

Finalmente, Lionel Andrés Messi Cuccittini habló acerca de lo que quizás haría en un futuro: “Por ahí sí me gusta el tema de la dirección deportiva, pero no lo tengo claro todavía”.

