¡Sáquelo! Yaser Asprilla y un golazo para ser el héroe en victoria del Watford

Yaser Asprilla ha tenido una temporada llena de altibajos con Watford, pero más debido a decisiones técnicas que a su rendimiento, pues cada vez que ha estado en campo ha demostrado toda su calidad.

Con mayor continuidad es que el joven volante de 20 años ha vuelto a ser convocado por Néstor Lorenzo para las fechas de eliminatorias con la Selección Colombia en octubre y noviembre, luego de haber sido ausencia en septiembre por decisión del DT.

Ahora, Asprilla ha vuelto a tener protagonismo con su equipo en la segunda división de Inglaterra y de a poco ha vuelto a consolidarse en la titular. Después de haber iniciado desde el banco de suplentes el sábado en la derrota contra Leicester, volvió a ser inicialista y jugador clave para darle la victoria 3-2 al Watford sobre Norwich.

Yaser Asprilla había sido uno de los jugadores más incisivos del partido, pero hizo una gran aparición en el momento más importante. Al minuto 77, anotó el gol de la victoria para darle los tres puntos al club y seguir escalando posiciones para llegar a os puestos altos de la tabla.

Las 'abejas' cobraron un tiro de esquina en corto y dieron un pase hacia la cabeza del área a Wesley Hoedt para que rematara con potencia, pero el arquero del Norwich atajó y dejó un rebote corto dentro del área chica que fue capturado por Asprilla.

El antioqueño engaño al portero con un amague y luego eludiéndolo con un enganche hacia adentro, y cuando se lo sacó, pateó al primer palo y envió el balón al fondo de la red a pesar de que dos defensores llegaron a intentar a tapar el remate.

