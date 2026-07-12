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Reconocido almacén en Colombia pagará más de $339.700 millones para evitar la quiebra

La Superintendencia de Sociedades confirmó el ingreso al proceso de reorganización empresarial.

¿Por qué supermercados en Colombia le piden la cédula al momento de pagar?
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 12 de 2026
07:20 a. m.
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La Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) confirmó oficialmente el acuerdo de reorganización empresarial de Almacenes Flamingo S.A.. Con esta decisión, la icónica cadena de comercio antioqueña evita la liquidación judicial y asegura la continuidad de su operación comercial en el país.

El plan de salvamento financiero establece que la compañía deberá normalizar pasivos que ascienden a los $339.726 millones de pesos en un plazo estipulado de 10 años.

Un salvavidas respaldado por el 90% de los acreedores

El acuerdo de reorganización, que se venía gestionando bajo el Procedimiento de Recuperación Empresarial, logró un histórico respaldo de más del 90% de los acreedores de la firma. Esto demuestra la confianza del sector financiero, proveedores y trabajadores en la viabilidad a largo plazo de la marca paisa.

Con corte a sus últimos reportes financieros, Flamingo registraba activos por $361.188 millones frente a pasivos de $339.726 millones. La aprobación del plan congelará temporalmente los procesos ejecutivos y de embargo que enfrentaba la empresa, dándole el "oxígeno" necesario para reestructurar su caja.

  • Garantía de Empleo: La confirmación de este acuerdo por parte de la SuperSociedades protege directamente 536 empleos directos y asegura la operación de sus 20 establecimientos comerciales distribuidos en Antioquia y el Eje Cafetero.

Así se pagará la millonaria deuda de Flamingo

El cronograma de amortización avalado por las autoridades prioriza la sostenibilidad de la operación minorista y el flujo de caja proyectado. Las pautas principales del acuerdo son:

  • Prelación Legal: Se dará estricta prioridad al pago de las obligaciones laborales, fiscales y parafiscales.
  • Proveedores y Cuarta Clase: Recibirán un pago inicial proporcional, activando un programa de amortización gradual que iniciará en firme a partir del año 2028.
  • Acreedores Quirografarios: Se definió un esquema de pagos diferidos con tasas de interés reducidas para mitigar el impacto financiero sobre la cadena.
  • Gobierno Corporativo: El pacto prohíbe explícitamente la distribución de dividendos durante la ejecución del plan e instala un Comité de Acreedores encargado de la estricta vigilancia de los recursos.

Fundada en Medellín en 1949, Almacenes Flamingo ha sido pionera en el comercio masivo gracias a su tradicional sistema de crédito directo para los hogares colombianos.

Con este acuerdo técnico de insolvencia, la empresa le apuesta a la transformación digital y a la optimización de su cartera para honrar sus compromisos financieros sin cerrar sus puertas.

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