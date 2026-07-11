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Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de julio de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá jugó este sábado 11 de julio de 2026. Consulte el resultado del premio mayor, la serie ganadora y los números favorecidos del último sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de julio de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

julio 11 de 2026
09:30 p. m.
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La Lotería de Boyacá realizó este sábado 11 de julio de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de colombianos estuvieron atentos a conocer si el premio mayor cambió de dueño.

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Este tradicional juego de azar, uno de los más reconocidos del país, volvió a poner en juego un premio mayor de 15.000 millones de pesos en el sorteo número 4632.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 11 de julio de 2026

Estos son los resultados del sorteo de este sábado 11 de julio de 2026:

  • Premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX.
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Los números serán actualizados con el resultado oficial una vez finalice el sorteo.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entrega una amplia bolsa de premios secundarios que incrementan las posibilidades de ganar para quienes adquirieron su billete. Entre ellos se encuentran los premios Fortuna, Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía, que hacen parte del plan oficial de premios de cada sorteo.

La transmisión del sorteo se realiza cada sábado en horas de la noche y los resultados oficiales también son publicados a través de los canales digitales de la entidad organizadora.

Premio mayor de la Lotería de Boyacá y cómo reclamarlo

Para este sorteo, el premio mayor asciende a 15.000 millones de pesos, uno de los más atractivos entre las loterías tradicionales de Colombia. Quienes resulten favorecidos deberán conservar el billete en buen estado y verificar que los datos coincidan con la publicación oficial antes de iniciar el proceso de reclamación.

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Si el premio es de menor cuantía, el cobro podrá realizarse en los puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben reclamarse directamente ante la Lotería de Boyacá, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad.

Si aún no conoce el resultado definitivo, recuerde revisar únicamente los canales oficiales una vez concluya el sorteo. Allí podrá confirmar el número ganador, la serie correspondiente y verificar si su billete fue uno de los afortunados en esta nueva edición de la Lotería de Boyacá.

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