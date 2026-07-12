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¿Cuántos recién nacidos han sido registrados con el nombre de Haaland?

El fenómeno desatado por el Mundial ya llegó a los registros civiles.

Manchester City anunció la contratación de Erling Haaland
Manchester City anunció la contratación de Erling Haaland. / Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 12 de 2026
07:18 a. m.
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El Mundial no solo está dejando emociones dentro de la cancha. También está influyendo en las decisiones de miles de familias.

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El impacto de la actuación del delantero noruego Erling Haaland ha sido tal que cientos de padres han optado por registrar a sus hijos con su nombre, una tendencia que deja ver cómo las grandes figuras del fútbol inspiran incluso la elección del nombre de los recién nacidos.

Las cifras fueron reveladas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que confirmó un notable aumento en las inscripciones relacionadas con el atacante del Manchester City.

¿Cuántos bebés ya llevan el nombre de Haaland?

En Perú, por ejemplo, de acuerdo con Reniec, 468 recién nacidos fueron inscritos con el apellido "Haaland", mientras que 91 bebés recibieron el nombre completo "Erling Haaland".

Según explicó Iván Torres, vocero de la entidad, la fiebre por el futbolista se disparó durante las últimas semanas, especialmente después del inicio del Mundial y del histórico avance de Noruega a los cuartos de final.

Las grandes estrellas del fútbol sirven de inspiración para que los peruanos registren a sus hijos con nombres llamativos y famosos.

¿Por qué creció la popularidad del delantero noruego?

Gran parte del fenómeno se atribuye al destacado desempeño de Haaland durante el Mundial.

El delantero de 25 años, conocido como "El Androide", ha sido una de las grandes figuras del torneo. Su actuación más recordada hasta ahora fue el doblete que marcó frente a Brasil, resultado con el que Noruega consiguió clasificarse, por primera vez en su historia, a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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Ahora, la selección noruega se prepara para enfrentar a Inglaterra en busca de un lugar en las semifinales.

¿Es la primera vez que ocurre un fenómeno como este?

No. Según Reniec, los futbolistas más famosos del planeta llevan años inspirando a los padres peruanos. Las estadísticas muestran que actualmente hay:

  • 33.809 personas llamadas Neymar.
  • 3.402 personas registradas como Messi, de las cuales 292 llevan el nombre completo Lionel Messi.
  • 1.185 personas fueron inscritas como Cristiano Ronaldo.
  • 1.241 personas llevan el nombre Yamal.
  • 238 personas fueron registradas como Mbappé.

¿Las autoridades pueden impedir este tipo de nombres?

La respuesta es no. El portavoz de Reniec explicó que la entidad no tiene facultades para prohibir que los padres escojan nombres inspirados en deportistas, artistas o personajes famosos.

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Nosotros no podemos prohibir a las personas poner estos nombres.

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