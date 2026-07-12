VIDEO| Esto fue lo que vio Jaminton Campaz al minuto 114 contra Suiza

Una recreación en primera persona mostró cómo vivió Jáminton Campaz la jugada más clara de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026. Las imágenes reabrieron el debate sobre el fallo del extremo en el minuto 114 del tiempo extra.

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando análisis sobre las acciones que pudieron cambiar la historia del partido frente a Suiza. Una de ellas ocurrió en el minuto 114 del tiempo extra, cuando Jáminton Campaz quedó mano a mano con el arquero rival y envió el balón por encima del travesaño.

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La ocasión terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas de la eliminación colombiana. Ahora, una recreación en primera persona difundida por BBC Sports volvió a poner la acción bajo la lupa al mostrar la perspectiva que habría tenido el atacante en el momento de definir.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de aficionados analizaron cada detalle de la jugada.

¿Qué mostró la recreación del fallo de Jáminton Campaz?

El video recrea la acción desde la perspectiva del propio futbolista y permite observar el recorrido de la jugada hasta el momento del remate.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que, según la simulación, Campaz prácticamente no levanta la mirada hacia el arco durante la definición. En cambio, mantiene la vista concentrada en el balón y en el movimiento de sus pies mientras intenta resolver el mano a mano.

Ese detalle provocó múltiples reacciones entre aficionados y analistas, quienes consideran que esa decisión pudo influir en que el disparo terminara por encima del arco suizo.

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Sin embargo, la recreación no constituye una prueba definitiva sobre lo que ocurrió, sino una representación basada en la acción registrada durante el partido.

Jugada recreada desde la vista de Daniel Muñoz

La oportunidad llegó cuando el compromiso ya entraba en sus últimos minutos del tiempo extra. Campaz recibió un pase que lo dejó frente al portero suizo, pero su remate se fue por encima del travesaño, desperdiciando la ocasión más clara de Colombia antes de la definición desde el punto penal.

Minutos después, el encuentro se resolvió en la tanda de penales, donde Suiza terminó imponiéndose para avanzar a los cuartos de final del Mundial.

Tras la eliminación, Campaz fue uno de los futbolistas más señalados por los aficionados. El propio jugador publicó un mensaje lamentando el resultado y asegurando que siempre entregó todo por la camiseta de la Selección Colombia. Días después también denunció haber recibido amenazas contra él y su familia, una situación que motivó mensajes de apoyo de figuras como Ángel Di María.

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Aunque la jugada ya hace parte de la historia reciente de la Selección Colombia, la recreación volvió a abrir el debate sobre una acción que pudo cambiar el destino del equipo en el Mundial 2026.