Dos policías heridos deja ataque en Fundación. Gobernadora pide frenar a 'Robincito'

Este sábado se registró un ataque contra la fuerza pública en el barrio Juan XXIII del municipio de Fundación, Magdalena. El hecho dejó dos policías heridos y al menos tres establecimientos comerciales afectados.

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Los uniformados fueron inmediatamente trasladados a un centro médico. El ataque sería atribuido a alias Robincito, quien está recluido en un centro penitenciario.

Gobernadora de Magdalena exige frenar a 'Robincito'

La gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra, rechazó los hechos y exigió acciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y del Gobierno Nacional.

“Lo sucedido demuestra una realidad que el Gobierno Nacional y el Inpec no pueden seguir ignorando. No es aceptable que un delincuente continúe coordinando atentados, extorsiones y amenazas desde prisión, poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía y de los integrantes de la fuerza pública”, afirmó la gobernadora.

Agregó que las cárceles no pueden seguir funcionando como "cuarteles del crimen organizado" y exigió una intervención inmediata en la cárcel donde está 'Robincito' y desde donde se coordinan las acciones criminales.

" (...) y adoptar medidas extraordinarias que impidan de una vez por todas que los cabecillas continúen sembrando miedo desde prisión. Los magdalenenses estamos cansados de la permisividad. Lo que exige este momento son decisiones firmes, autoridad y resultados".