La fintech colombiana que se habilitó como participante de Bre-B: ¿Cuál es?

Con la llegada de Bre-B, la fintech Mono, la cual tiene cinco años en el mercado, podría ser útil para los usuarios.

Bre-B comenzó oficialmente a operar el 6 de octubre. Este sistema desarrollado por el Banco de la República facilita el proceso de las transferencias, dado que ahora son inmediatas entre entidades bancarias. Anteriormente, había que esperar horas.

“Los pagos entre personas y comercios se podrán realizar a través del nuevo botón o zona Bre-B que será integrado a las aplicaciones móviles y páginas web de las entidades financieras”, explica BanRep.

En resumen, los beneficios de Bre-B podrán centrarse en cuatro puntos: inmediatez, interoperabilidad, disponibilidad 24/7 y gratuidad.

Para Mono, Bre-B resuelve un problema clave en el manejo del dinero: el tiempo de las transferencias. Gracias a ello, los expertos de la fintech indicaron que elimina las barreras y, por ende, la lentitud. Las empresas podrán:

Beneficios de Bre-B para las empresas

Centralizar el recaudo de ingresos y cobros corporativos.

Crear códigos QR para recaudos en línea o presenciales.

Habilitar Bre-B como método de recaudo con conciliación instantánea y costos adecuados.

Agilizar los subsidios empresariales.

Optimizar los flujos de caja en operaciones logísticas y de servicios.

La nueva herramienta habilitada por Mono entonces corresponde a que desde la plataforma, las empresas podrán movilizar los fondos en poco tiempo. Esto se complementa con el portafolio que ofrecen, el cual tiene billeteras digitales, tarjetas Visa personalizadas y transferencias instantáneas.

En pocas palabras, Mono es una de las herramientas que ya está disponible para adentrarse en los alcances que proyecta Bre-B. “En el mundo de los negocios, la velocidad ya no es un lujo: es una necesidad. Con esta integración eliminamos las esperas, para que las empresas se concentren en crecer, no en esperar”, señaló el CEO, Juan Camilo Poveda.