La fintech colombiana que se habilitó como participante de Bre-B: ¿Cuál es?

Sin duda alguna, la revolución financiera del momento es Bre-B.

octubre 10 de 2025
09:49 p. m.
Con la llegada de Bre-B, la fintech Mono, la cual tiene cinco años en el mercado, podría ser útil para los usuarios.

Bre-B comenzó oficialmente a operar el 6 de octubre. Este sistema desarrollado por el Banco de la República facilita el proceso de las transferencias, dado que ahora son inmediatas entre entidades bancarias. Anteriormente, había que esperar horas.

Bre-B comenzó a operar el 6 de octubre

“Los pagos entre personas y comercios se podrán realizar a través del nuevo botón o zona Bre-B que será integrado a las aplicaciones móviles y páginas web de las entidades financieras”, explica BanRep.

En resumen, los beneficios de Bre-B podrán centrarse en cuatro puntos: inmediatez, interoperabilidad, disponibilidad 24/7 y gratuidad.

Para Mono, Bre-B resuelve un problema clave en el manejo del dinero: el tiempo de las transferencias. Gracias a ello, los expertos de la fintech indicaron que elimina las barreras y, por ende, la lentitud. Las empresas podrán:

Beneficios de Bre-B para las empresas

  • Centralizar el recaudo de ingresos y cobros corporativos.
  • Crear códigos QR para recaudos en línea o presenciales.
  • Habilitar Bre-B como método de recaudo con conciliación instantánea y costos adecuados.
  • Agilizar los subsidios empresariales.
  • Optimizar los flujos de caja en operaciones logísticas y de servicios.

La nueva herramienta habilitada por Mono entonces corresponde a que desde la plataforma, las empresas podrán movilizar los fondos en poco tiempo. Esto se complementa con el portafolio que ofrecen, el cual tiene billeteras digitales, tarjetas Visa personalizadas y transferencias instantáneas.

En pocas palabras, Mono es una de las herramientas que ya está disponible para adentrarse en los alcances que proyecta Bre-B. “En el mundo de los negocios, la velocidad ya no es un lujo: es una necesidad. Con esta integración eliminamos las esperas, para que las empresas se concentren en crecer, no en esperar”, señaló el CEO, Juan Camilo Poveda.

