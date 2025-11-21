CANAL RCN
Apps fintech ya no tendrán acceso a los archivos y contactos de su celular

El Gobierno Nacional publicó una nueva norma que regula el acceso a los datos del celular de los clientes de apps fintech.

noviembre 21 de 2025
12:27 p. m.
La Superintendencia de Industria y Comercio expidió una circular que cambia las reglas del juego para las apps fintech, donde habrá más controles, más privacidad.

Se trata de una iniciativa que busca tener menos accesos injustificados a los teléfonos de los colombianos para velar por la protección de los datos de los usuarios.

La Superindustria publicó la Circular Externa 001 de 2025, que impone nuevas reglas al tratamiento de datos en apps fintech, especialmente en materia de privacidad y accesos al teléfono.

¿Cuáles son las nuevas reglas para las app fintech sobre los datos de los usuarios?

De acuerdo con Felipe Serrano, experto en competencia y antimonopolio, esta regulación “obliga a las fintech a tener un enfoque mucho más estricto y transparente en el manejo de los datos personales de sus clientes, lo que implica un cambio profundo en la manera en la que procesan los datos”.

La circular prohíbe que estas apps accedan a contactos, galería o información del dispositivo sin justificación y ordena que toda autorización sea previa, libre e informada.

¿A qué ya no van a tener acceso las app fintech con la nueva regulación?

“Si de lo que se trata es de recolectar aluna información para efectos de realizar publicidad, se le deberá dejar claramente establecido al consumidor o al cliente que se va a recolectar esa información para efectos de publicidad”, dijo.

Se le debe permitir a ese usuario oponerse a entregar ese tipo de información sin que eso implique que se le deje de prestar el servicio.

Además, endurece el manejo de datos sensibles, como los biométricos.

Exige medidas de seguridad reforzadas y obliga a dar explicaciones claras sobre decisiones automatizadas que afecten a los usuarios.

