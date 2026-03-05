Colombianos podrán acceder a liquidez inmediata en su cuenta bancaria con nuevas soluciones fintech

El acceso a liquidez inmediata sigue siendo uno de los principales desafíos para millones de hogares en Colombia. Aunque el país ha avanzado en procesos de bancarización, el acceso al crédito formal continúa siendo limitado, lo que obliga a muchos ciudadanos a recurrir a alternativas informales para obtener dinero en momentos de emergencia.

Según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el 30 % de los colombianos acude a préstamos informales para cubrir necesidades urgentes de efectivo. A esto se suma que, de acuerdo con datos de Asobancaria, el acceso al crédito formal alcanza apenas el 51 %, lo que deja a casi la mitad de la población buscando otras opciones de financiamiento.

Además, el efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en el país, utilizado por el 79 % de los colombianos, una situación que mantiene la dependencia de mecanismos informales que pueden representar mayores riesgos para los usuarios.

Fintech buscan cerrar la brecha de acceso al crédito

Ante este panorama, las empresas fintech han comenzado a posicionarse como una alternativa para facilitar el acceso al financiamiento. Estas plataformas operan con modelos digitales más ágiles que el sistema bancario tradicional, permitiendo ofrecer soluciones de crédito a un público más amplio.

Una de estas iniciativas es la plataforma Emonkey, que anunció el lanzamiento de una nueva solución denominada “Avances en Efectivo”. Con esta herramienta, la compañía proyecta colocar más de 1.200 millones de pesos en créditos durante 2026.

A diferencia de los modelos tradicionales de crédito de consumo, este producto permite que los usuarios dispongan directamente del dinero en su cuenta bancaria, transformando el financiamiento digital en recursos disponibles para atender emergencias o imprevistos personales.

“Nacimos entendiendo que el crédito debe ser una herramienta simple y cotidiana que facilite la vida de las personas. Con los avances en efectivo buscamos estar presentes cuando el usuario enfrenta una urgencia, brindando acceso inmediato a recursos bajo condiciones claras y reguladas”, explicó Jaime López, CEO de Emonkey.

Transferencias inmediatas y procesos digitales

Entre las principales características de esta solución destaca su proceso completamente digital y la rapidez en la aprobación. Actualmente, los desembolsos se realizan bajo los ciclos bancarios tradicionales, pero la fintech proyecta implementar a finales de marzo el sistema de transferencias BRE-B.

Con esta tecnología, los desembolsos podrán realizarse de forma inmediata, eliminando los tiempos de espera asociados a los ciclos ACH y alineando el producto con su objetivo de ofrecer créditos de emergencia.

Las condiciones financieras se establecen de manera personalizada según el perfil del usuario y el plazo seleccionado. El modelo incluye elementos como aval y firma electrónica, lo que permite realizar aprobaciones automáticas sin necesidad de codeudores físicos ni trámites presenciales.

Esta herramienta está dirigida principalmente a usuarios que mantienen un comportamiento de pago responsable dentro del ecosistema financiero digital, priorizando a quienes han construido un historial positivo.

Con este tipo de soluciones, el sector fintech busca responder a la necesidad de liquidez inmediata de los colombianos, al tiempo que promueve el acceso al sistema financiero formal y reduce la dependencia de préstamos informales en el país.