¿Desde cuándo aplica el aumento del salario mínimo 2026? Apunte la fecha

A través de una alocución en este lunes 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro reveló que el aumento del salario mínimo es del 23%. En 2026, entonces, será de $2.000.000 con el auxilio de transporte.

Si bien hubo varias sesiones, la comisión de concentración de Políticas Salariales y Laborales no llegaron a un acuerdo. Sobre la mesa estaban las propuestas del 16% por parte de los trabajadores y del 7.21% en el lado de los gremios.

Salario mínimo aplica desde el 1 de enero de 2026

Luego de que no se lograra el humo blanco, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que las propuestas se iban a analizar y comenzó a dar pistas sobre el aumento final.

El Gobierno planteó un concepto por primera vez: salario mínimo vital. Basándose en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hace referencia al ingreso que las personas deben tener para garantizar una vida digna con sus familias.

Bajo esa lógica, dependen varios ítems a la hora de definirlos, todos de la mano con la situación económica del país.

Según el decreto, el aumento del salario mínimo comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026. Además de los aspectos que dependen, tales como las cuotas moderadoras.

¿Cuánto subió el año pasado?

Al igual que el año pasado, el aumento salió vía decreto. El mandatario lo anunció en plena Navidad desde Zipaquirá. Para este 2025, se incrementó 9.53%, es decir; quedó fijado en $1.423.500 sin auxilio de transporte ($200.000).

Frente a los años anteriores, fue un aumento menor. En 2022 fue del 16% y en 2023 de 12%. Desde ese momento, Petro anticipó que tocaba hacer “un mayor esfuerzo”.

“Subir el salario en el 2022 un 16 %, trajo consecuencias y fue que 1 millón 600 mil personas salieron del hambre en Colombia, de la pobreza monetaria; que 1 millón 100 mil personas abandonaron la pobreza extrema y que 2 millones 500 mil personas se alejaron de la inseguridad alimentaria moderada y de la inseguridad alimentaria extrema”, expresó el presidente en 2024.