CANAL RCN
Economía

¿Pueden multarlo por usar visor oscuro en moto de noche? Esto dice la ley en Colombia 2026

¿Lo pueden multar por usar visor oscuro en moto de noche? Conozca qué dice realmente la ley en Colombia en 2026 y cuándo aplican decretos locales.

Visor oscuro motos
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
07:16 p. m.
En Colombia, el uso de visores oscuros o de colores en los cascos de motocicleta sigue generando dudas entre conductores, especialmente por mensajes que hablan de multas automáticas o restricciones nocturnas.

Sin embargo, para 2026 la normativa nacional es clara, pues según la ley no existe una prohibición general sobre la tonalidad del visor.

Tanto el Ministerio de Transporte como la Agencia Nacional de Seguridad Vial coinciden en que lo obligatorio es que el casco cumpla con certificaciones técnicas y condiciones de seguridad, más no el color del visor.

¿Qué dice la norma nacional sobre los visores?

El Código Nacional de Tránsito no establece horarios ni sanciones específicas por usar visor oscuro o polarizado. Tampoco la Resolución 1080 de 2019 del Ministerio de Transporte fija restricciones sobre la tonalidad del visor.

Esta resolución se enfoca en que el casco esté debidamente certificado (NTC 4533, DOT o ECE), en buen estado y diseñado como un sistema completo.

Es decir, la autoridad puede sancionar si el casco no cumple normas técnicas, está deteriorado o no es el adecuado, pero no por el color del visor como tal.

Incluso la infracción C.24 aplica únicamente cuando no se usa casco o este no reúne las condiciones mínimas de seguridad, mas no por llevar visor oscuro de día o de noche.

Algunas ciudades sí pueden tener decretos propios

Aunque a nivel nacional no hay restricción vigente, las autoridades recuerdan que alcaldías o gobernaciones pueden expedir decretos locales por razones de seguridad ciudadana.

En el pasado, algunas ciudades aplicaron medidas temporales sobre visores oscuros, especialmente en horarios nocturnos.

