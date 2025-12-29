CANAL RCN
Preocupación por posible aumento del salario mínimo hasta el 23% en Colombia

Según el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, un incremento de dos dígitos podría disparar la inflación y afectar la formalidad laboral.

diciembre 29 de 2025
12:59 p. m.
La expectativa por el ajuste del salario mínimo en Colombia para el año 2026 ha generado inquietud entre expertos y comerciantes, ante la posibilidad de que el Gobierno contemple un incremento de hasta el 23%.

Aunque las centrales obreras propusieron un aumento del 16% en la mesa de concertación, varias voces advierten que un alza desproporcionada podría tener efectos adversos sobre la economía.

Exministro Ocampo advierte sobre inflación y pérdida de empleos

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien fue el primer jefe de cartera económica del presidente Gustavo Petro, señaló que “el aumento del salario mínimo debería estar entre un 6% y máximo máximo un 8%”. Según Ocampo, un incremento de dos dígitos podría disparar la inflación y afectar la formalidad laboral.

“El grueso de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Entonces la verdad es que un aumento muy alto lo que debería de pronto es aumentar la informalidad laboral”, explicó Ocampo, quien también advirtió que el despido de empleados sería una consecuencia directa de un ajuste excesivo.

Comerciantes alertan sobre impacto en precios y servicios

Desde el sector comercial, pequeños empresarios han expresado su preocupación por el efecto que tendría un aumento elevado en sus costos operativos.

En restaurantes, el impacto sería similar: “Al incrementarnos un costo tan alto, tocaría despedir más de un personal”, señaló un comerciante en Tunja, quien también mencionó el alza en arriendos y servicios públicos.

Además de la canasta familiar, otros precios atados al salario mínimo también se verían afectados, como la administración de edificios y el valor de la vivienda de interés social. El aumento salarial permea toda la cadena de producción, desde los insumos hasta los servicios finales.

