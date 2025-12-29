Salario mínimo del 2026 subirá 23%, así lo anunció el presidente Petro

Este 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo para el 2026 por decreto luego de que no se lograra un acuerdo en la mesa de concertación.

El mandatario aseguró que el aumento para el mínimo en 2026 quedará en 2.000.000 con subsidio de transporte.

Con lo anterior, el salario mínimo pasó de $1.423.500 a $1.750.905 sin subsidio de transporte. Sumado este último, que será de $249.095, los trabajadores recibirán en total 2.000.000 de pesos mensuales.

"Si la gente que trabaja vive mejor entonces hay paz. Si la gente de Colombia vive mejor, las condiciones de la paz se construyen. Bienvenidos estos $2.000.000", dijo el mandatario colombiano.

¿Cuál ha sido el aumento del salario mínimo en los últimos cinco años?

En 2025 el salario mínimo subió 9.54%, es decir, $1.623.500, sumado el subsidio de transporte que fue de $200.000.

Para 2024 el aumento fue del 12% por decreto, es decir, $139.200. El salario mínimo quedó en $1.300.000 y con el auxilio de transporte ($162.000) el total fue de $1.462.000.

Para el salario mínimo de 2023 la mesa de concentración llegó a un acuerdo para un incremento del 16%. Es decir, quedó en $1.160.000, más el auxilio de transporte ($140.607), el sueldo se acordó en $1.307.607.

El aumento para 2022, la mesa concluyó que sería del 10.7%, lo que se tradujo en $1.117.172, con el auxilio por $117.172.

Para 2021 el incremento fue de 3.5%, sumado al auxilio de transporte, el salario quedó en $1.014.980.