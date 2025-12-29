CANAL RCN
Economía Video

Salario mínimo del 2026 subirá 23%, así lo anunció el presidente Petro

Durante una alocución, el presidente Gustavo Petro indicó cuál será el salario mínimo vital para el 2026.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
07:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo para el 2026 por decreto luego de que no se lograra un acuerdo en la mesa de concertación.

El mandatario aseguró que el aumento para el mínimo en 2026 quedará en 2.000.000 con subsidio de transporte.

¿Desde cuándo aplica el aumento del salario mínimo 2026? Apunte la fecha
RELACIONADO

¿Desde cuándo aplica el aumento del salario mínimo 2026? Apunte la fecha

Con lo anterior, el salario mínimo pasó de $1.423.500 a $1.750.905 sin subsidio de transporte. Sumado este último, que será de $249.095, los trabajadores recibirán en total 2.000.000 de pesos mensuales.

"Si la gente que trabaja vive mejor entonces hay paz. Si la gente de Colombia vive mejor, las condiciones de la paz se construyen. Bienvenidos estos $2.000.000", dijo el mandatario colombiano.

Valor de los dominicales y festivos en 2026: así quedaron con el nuevo salario mínimo
RELACIONADO

Valor de los dominicales y festivos en 2026: así quedaron con el nuevo salario mínimo

¿Cuál ha sido el aumento del salario mínimo en los últimos cinco años?

En 2025 el salario mínimo subió 9.54%, es decir, $1.623.500, sumado el subsidio de transporte que fue de $200.000.

Para 2024 el aumento fue del 12% por decreto, es decir, $139.200. El salario mínimo quedó en $1.300.000 y con el auxilio de transporte ($162.000) el total fue de $1.462.000.

Para el salario mínimo de 2023 la mesa de concentración llegó a un acuerdo para un incremento del 16%. Es decir, quedó en $1.160.000, más el auxilio de transporte ($140.607), el sueldo se acordó en $1.307.607.

El aumento para 2022, la mesa concluyó que sería del 10.7%, lo que se tradujo en $1.117.172, con el auxilio por $117.172.

Para 2021 el incremento fue de 3.5%, sumado al auxilio de transporte, el salario quedó en $1.014.980.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

Atentos jubilados: así quedarán las pensiones tras confirmación de aumento del salario mínimo al 23%

Transmilenio

¿Cuántos pasajes de Transmilenio puede comprar con el Auxilio de Transporte en el 2026?

Salario mínimo

Así quedó el auxilio de transporte con aumento del salario mínimo: tome nota

Otras Noticias

Deportivo Cali

Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso

Deportivo Cali sacudió el mercado para 2026 con los fichajes de Pedro Gallese y Emanuel Reynoso, dos refuerzos internacionales que ilusionan a la hinchada.

Asesinatos en Bogotá

Capturan al hombre que estuvo detrás de masacre ocurrida en 2022: estaba libre por insólita razón

Este hombre acabó con la vida de dos adultos mayores y una adolescente en San Antonio del Tequendama.

Estados Unidos

Joven habría asesinado a su mamá un día después de Navidad: detalles del estremecedor caso

Artistas

Dan a conocer la enfermedad que sufrió Silvestre Dangond en tarima durante concierto en Cali

Reforma Laboral

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social