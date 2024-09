Bancolombia suspenderá algunos servicios este 12 de septiembre: vea cuáles y a qué hora

Bancolombia ha informado a sus clientes sobre un próximo mantenimiento programado para el martes 12 de septiembre de 2024, que afectará temporalmente algunos de sus servicios más utilizados.

Este anuncio, realizado a través de su aplicación oficial, busca mantener a los usuarios informados para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure la suspensión de ciertos servicios.

El mantenimiento forma parte de un esfuerzo continuo de la entidad bancaria para mejorar la estabilidad y seguridad de su plataforma, luego de haber enfrentado varios problemas técnicos en el mes de agosto, que afectarán el acceso a la app y otros servicios virtuales.

En su momento, el presidente de Bancolombia ofreció disculpas públicas y se comprometió a implementar medidas para prevenir futuras caídas del sistema.

¿Cuándo y qué servicios estarán inactivos de Bancolombia?

El mantenimiento está programado para llevarse a cabo el martes 12 de septiembre de 1:00 am a 3:00 a.m. Durante este período, los usuarios no podrán acceder a la aplicación móvil de Bancolombia ni a la sucursal virtual para personas.

Esto significa que no podrán realizar transferencias, consultar saldos, pagar servicios ni ejecutar otras operaciones que dependan de estas plataformas digitales.

Bancolombia ha recomendado a sus usuarios que, mientras dure el mantenimiento, utilicen sus tarjetas físicas para realizar pagos en comercios o realizar retiros en los cajeros automáticos que estarán operativos sin interrupciones.

De esta manera, buscan minimizar los posibles inconvenientes que puedan surgir por la falta de acceso a la app o la sucursal virtual.

Bancolombia busca mejorar el servicio

La entidad bancaria asegura que este mantenimiento es parte de su compromiso por ofrecer un servicio cada vez más eficiente y estable. Tras los problemas técnicos de agosto, Bancolombia ha trabajado en el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, y este mantenimiento es una acción preventiva para evitar futuras interrupciones.

Con más de 25 millones de usuarios en todo el país, Bancolombia sigue siendo una de las entidades financieras más importantes para los colombianos, por lo que la mejora constante de sus servicios es crucial para mantener la confianza de sus clientes.