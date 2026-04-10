¿Sin empleo ni estudio? Abren 300 becas para jóvenes en el país

Para contrarrestar esta realidad, la Fundación Forge anunció 300 becas gratuitas mediante su programa virtual 'Tu Futuro'. Esta iniciativa busca potenciar la empleabilidad en Bogotá y la sabana. Descubra los requisitos y cómo aplicar.

El preocupante panorama de los "ninis" y el desempleo juvenil en Colombia

El acceso al primer empleo y a la educación superior sigue siendo uno de los mayores retos para las nuevas generaciones en el país. Según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 2,26 millones de jóvenes entre los 15 y 28 años no estudian ni se encuentran ocupados laboralmente.

Esta cifra, que representa al 20,3 % de la población joven en edad de trabajar a nivel nacional, dibuja un escenario complejo: 1 de cada 5 jóvenes colombianos está completamente desvinculado del sistema educativo y de las dinámicas formales de la economía. Aunque la tasa de desempleo juvenil ha mostrado leves señales de estabilización situándose en un 15,4 %, la barrera de entrada al mercado laboral formal sigue siendo alta, especialmente por la falta de experiencia y la brecha en habilidades blandas o tecnológicas.

Programa 'Tu Futuro': ¿en qué consisten estas becas gratuitas?

Como una respuesta directa a la exclusión laboral y buscando reducir las cifras de informalidad, la Fundación Forge lanzó una nueva convocatoria de su exitoso programa de entrenamiento laboral "Tu Futuro". Se trata de una iniciativa 100 % virtual y gratuita que otorgará 300 becas orientadas a fortalecer la empleabilidad y facilitar una ruta de acceso segura hacia el mercado laboral formal.

Este programa no se limita a la teoría tradicional; su propuesta de valor radica en un enfoque integral. Los beneficiarios reciben capacitación intensiva en habilidades digitales y socioemocionales, fundamentales en las empresas de hoy. Además, cuentan con un acompañamiento continuo en escenarios reales: simulacros de entrevistas laborales, participación activa en procesos de selección y talleres para diseñar una hoja de vida de alto impacto que logre captar la atención de los reclutadores.

Desde su implementación post-pandemia en 2021, la Fundación Forge ha logrado impactar a más de 900 jóvenes en Colombia, apoyada por una red de 17 empresas aliadas y más de 124 voluntarios corporativos que conectan a los estudiantes con las exigencias del mundo corporativo real.

Lo que buscamos es que, a través del programa, los jóvenes desarrollen habilidades socioemocionales y digitales indispensables para acceder a un empleo formal y sostenible, como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la proactividad y la orientación a resultados

Señala Hellen Tipian Rodríguez, líder de la zona andina de Fundación Forge.

Requisitos para aplicar a las becas de la Fundación Forge

Para democratizar el acceso a estas herramientas, la Fundación ha establecido condiciones claras y accesibles. Si usted o alguien que conoce desea postularse, debe cumplir con el siguiente perfil:

Edad: Tener entre 18 y 24 años.

Tener entre 18 y 24 años. Educación: Haber completado la educación secundaria (bachillerato finalizado).

Haber completado la educación secundaria (bachillerato finalizado). Situación laboral : No contar con un empleo formal actualmente.

: No contar con un empleo formal actualmente. Ubicación: Residir en Bogotá o en los municipios de Soacha, Madrid, Funza, Mosquera y El Rosal.

Residir en Bogotá o en los municipios de Soacha, Madrid, Funza, Mosquera y El Rosal. Herramientas tecnológicas: Disponer de un computador, tablet o celular con conexión estable a internet, cámara y micrófono funcionales para las sesiones virtuales.

Disponer de un computador, tablet o celular con conexión estable a internet, cámara y micrófono funcionales para las sesiones virtuales. Disposición: Demostrar actitud proactiva, compromiso y disponibilidad de tiempo para cumplir con el proceso formativo.

Paso a paso para inscribirse y transformar su perfil profesional

La transformación del futuro laboral está a un clic de distancia. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y el proceso de postulación se realiza de forma completamente digital, evitando filas o trámites engorrosos.

Los interesados que cumplan con todos los requisitos deben ingresar directamente al portal oficial de la convocatoria a través de este enlace seguro: Inscripciones Tu Futuro - Fundación Forge. Allí deberán diligenciar el formulario con sus datos personales y seguir las instrucciones que el sistema y el equipo de la fundación les enviarán posteriormente.

Aplicar a estas becas representa una oportunidad invaluable para aquellos jóvenes que buscan dejar de ser parte de las estadísticas de desempleo y dar el primer paso firme hacia una carrera profesional exitosa y un trabajo digno.