Resultados de la Lotería de Boyacá del 30 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 30 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que entregó millonarios premios a los apostadores en diferentes regiones del país. Como cada semana, miles de personas estuvieron pendientes del resultado del premio mayor y de las diferentes series ganadoras.

Este tradicional juego de azar continúa siendo uno de los más reconocidos en Colombia y cada sábado genera expectativa entre quienes buscan cambiar su suerte con un solo billete. Además del premio mayor, la lotería también entrega secos y otros incentivos económicos para los jugadores.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 30 de mayo de 2026

El premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado cayó para el número:

Premio mayor: XXXX de la serie XXX.

La transmisión oficial del sorteo se realizó en horas de la noche y pudo seguirse a través de los canales autorizados de la lotería.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Boyacá?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar el billete original en buen estado y acercarse a los puntos autorizados o directamente a las oficinas de la lotería para iniciar el proceso de reclamación.

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En el caso de premios mayores, también es necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos tributarios establecidos por la ley colombiana.

La Lotería de Boyacá recordó a los jugadores la importancia de verificar los resultados únicamente en canales oficiales para evitar fraudes o información falsa relacionada con los sorteos.

Los próximos sorteos seguirán realizándose semanalmente y millones de colombianos continuarán apostándole a la suerte con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores del premio mayor.