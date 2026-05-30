Manuela Vanegas busca dar el golpe con Brighton ante Manchester City en la final de la FA Cup

La futbolista colombiana Manuela Vanegas está a las puertas de uno de los momentos más importantes de su carrera.

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La defensora del Brighton & Hove Albion disputará este domingo la final de la Women's FA Cup en el mítico estadio de Wembley (9:00 a.m. hora en Colombia), donde su equipo buscará sorprender al poderoso Manchester City y quedarse con uno de los títulos más prestigiosos del fútbol inglés.

El conjunto de Manchester llega como favorito tras una temporada destacada. Bajo la dirección de Andrée Jeglertz, el equipo logró conquistar la Women's Super League y ahora tiene la oportunidad de completar un histórico doblete nacional.

Sin embargo, Brighton ya demostró que puede competir contra cualquier rival. En semifinales protagonizó una remontada memorable ante Liverpool, luego de estar abajo 2-0 en el marcador.

Manuela Vanegas recordó la remontada que las llevó a la final

En diálogo exclusivo con Noticias RCN, la jugadora colombiana habló sobre el emocionante partido que les permitió asegurar un lugar en Wembley.

"Muy feliz por lo que fue ese partido. Muy intenso, parejo, donde empezamos perdiendo 2-0, luego pude marcar el descuento para darle vida al equipo y convencernos de que era posible. Finalmente remontamos en un partido muy especial donde el último gol se da al último minuto", expresó.

Vanegas fue una de las figuras de aquella semifinal y ahora espera repetir una actuación destacada frente al vigente campeón de Inglaterra.

Sobre el Manchester City, la defensora destacó la calidad de su rival, aunque dejó claro que Brighton no llega a la final únicamente para participar.

"Es el equipo campeón. Tiene cosas interesantes, jugadoras potentes. Tiene las mejores jugadoras del mundo", afirmó.

El sueño de levantar el título en Inglaterra y el mensaje para las futuras futbolistas

Más allá del resultado, Vanegas reconoce que llegar a este punto ya representa un logro enorme en su carrera profesional.

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"Es un sueño cumplido. Ha sido mejor de lo que me pude imaginar cuando era niña. Hoy en día estoy viviendo algo que superó esas expectativas y sueños", señaló.

No obstante, la colombiana quiere ir por más. "Quiero ganar esa final. Yo me visualizo alzando esa copa y también dejar a Colombia en lo más alto, que es lo que merecemos".

Además, aprovechó para enviar un mensaje a los padres de familia que tienen hijas interesadas en el deporte.

"Que apoyemos a los niños y niñas. Si les gusta el fútbol o cualquier actividad, que podamos ser libres, disfrutar lo que hacemos y tener ese acompañamiento de los padres", concluyó.