Aerolíneas mexicanas están restringiendo a viajeros provenientes de ciertos países: ¿cuáles son y por qué?

A pocos días del inicio del Mundial, México comenzó a implementar medidas especiales para prevenir riesgos sanitarios asociados al aumento masivo de viajeros internacionales que llegarán al continente durante el torneo.

En ese contexto, tres de las principales aerolíneas mexicanas anunciaron restricciones para pasajeros procedentes de determinados países.

La medida forma parte de una estrategia coordinada entre México, Estados Unidos y Canadá, países que serán sede conjunta de la Copa Mundial y que esperan recibir millones de visitantes durante las próximas semanas.

¿Qué aerolíneas anunciaron las restricciones?

Las compañías aéreas Aeroméxico, Viva y Volaris informaron que a partir de este viernes comenzarán a aplicar restricciones a determinados viajeros internacionales.

Las tres aerolíneas operan tanto rutas nacionales como conexiones internacionales, por lo que la disposición tendrá impacto en pasajeros provenientes de diversas regiones del mundo.

Aeroméxico fue una de las primeras en pronunciarse públicamente sobre la medida a través de sus canales oficiales.

¿Qué viajeros tendrán restringido el ingreso?

Según informó la aerolínea, no podrán ingresar a México por vía aérea las personas que hayan permanecido durante los últimos 21 días en:

Uganda

República Democrática del Congo

Sudán del Sur

Por su parte, Viva indicó que la medida fue emitida por las autoridades sanitarias y migratorias mexicanas.

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Volaris también confirmó la aplicación de la restricción y señaló que tendrá una vigencia inicial de 60 días.

¿Por qué México tomó esta decisión?

La principal razón está relacionada con el brote de ébola que afecta actualmente a varias zonas de África.

Las autoridades buscan reducir el riesgo de que personas expuestas recientemente al virus ingresen al país durante un periodo en el que se espera una alta movilidad internacional debido al Mundial.

Además de las restricciones de ingreso, el Gobierno mexicano anunció la puesta en marcha de protocolos especiales de vigilancia epidemiológica para monitorear posibles riesgos sanitarios.

La medida forma parte de las acciones preventivas adoptadas conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.

¿Qué es el ébola y por qué preocupa tanto?

El ébola es una enfermedad viral que provoca una fiebre hemorrágica aguda y altamente contagiosa.

Durante las últimas cinco décadas, esta enfermedad ha causado más de 15.000 muertes en África y continúa siendo una de las amenazas sanitarias más preocupantes en algunas regiones del continente.

La Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud, advirtió recientemente que la situación en la República Democrática del Congo es "extremadamente grave y difícil".

Además, alertó que el brote representa un riesgo potencial para al menos una decena de países africanos cercanos.