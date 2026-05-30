Estos son los 11 candidatos a la Presidencia de Colombia 2026

A tan solo horas de la apertura de las urnas, Colombia se prepara para una jornada electoral marcada por la polarización y una significativa cantidad de votantes indecisos que aún no definen su preferencia presidencial.

Los candidatos agotaron hasta el último minuto permitido buscando respaldo ciudadano, alternando entre plazas públicas, recorridos regionales y presencia intensiva en redes sociales.

Fueron 11 meses de campaña en los que recorrieron el país intentando conquistar desde el primer votante hasta el elector más experimentado, con debates, entrevistas, abrazos, selfies y promesas.

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Colombia?

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia

Sergio Fajardo

Claudia López

Santiago Botero

Miguel Uribe Londoño

Mauricio Lizcano

Roy Barreras

Sondra Macollins

Gustavo Matamoros

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Iván Cepeda eligió la gratitud como mensaje final, publicando un video de más de 12 minutos para agradecer a sus seguidores.

"En cada uno de esos encuentros he sentido el afecto, la confianza y la esperanza de nuestro pueblo. He visto en los ojos de miles de compatriotas la certeza de que los cambios iniciados en estos años deben continuar y consolidarse", expresó.

He percibido el orgullo de las comunidades que, luego de décadas de resistencia, hoy han conquistado derechos.

Paloma Valencia apostó por un formato menos convencional, conversando con streamers influyentes del país en una faceta más cercana y personal:

A mí no me gusta el mundo, este país como nos tocó, que puede ser mejor. Entonces yo me la he pasado todo el tiempo pensando cómo uno mejora este país.

Abelardo de la Espriella también se volcó a las plataformas digitales y sostuvo una transmisión con Westcol, uno de los creadores de contenidos con mayor audiencia en Colombia, donde presentó imágenes de grupos criminales señalando:

El país, y aquí tengo la foto de estos bandidos porque los dejaré objetivos militares, a partir del 7 de agosto los voy a cazar como las ratas que son.

Sergio Fajardo mezcló política y cultura, compartiendo con un reconocido DJ y realizando un encuentro virtual con voluntarios de su campaña junto a su fórmula vicepresidencial.

Claudia López decidió cerrar su recorrido electoral en las regiones, visitó Cali y tuvo un encuentro con observadores de la Unión Europea, donde reiteró sus denuncias internacionales contra el presidente Petro.

Mauricio Lizcano optó por un cierre cargado de simbolismo, regresando a Riosucio, Cali, el lugar donde hace 26 años fue secuestrado su padre, Óscar tulio Lizcano por las Farc.