CANAL RCN
Colombia Video

Estos son los 11 candidatos a la Presidencia de Colombia 2026

Los candidatos cerraron campaña en redes sociales y en distintas regiones mientras millones de votantes aún definían su elección horas antes de la jornada electoral.

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
08:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A tan solo horas de la apertura de las urnas, Colombia se prepara para una jornada electoral marcada por la polarización y una significativa cantidad de votantes indecisos que aún no definen su preferencia presidencial.

ABC de cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia: paso a paso con el registrador nacional
RELACIONADO

ABC de cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia: paso a paso con el registrador nacional

Los candidatos agotaron hasta el último minuto permitido buscando respaldo ciudadano, alternando entre plazas públicas, recorridos regionales y presencia intensiva en redes sociales.

Fueron 11 meses de campaña en los que recorrieron el país intentando conquistar desde el primer votante hasta el elector más experimentado, con debates, entrevistas, abrazos, selfies y promesas.

Elecciones 2026 ¿Con cuántos votos se gana en primera vuelta?
RELACIONADO

Elecciones 2026 ¿Con cuántos votos se gana en primera vuelta?

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Colombia?

  • Iván Cepeda
  • Abelardo de la Espriella
  • Paloma Valencia
  • Sergio Fajardo
  • Claudia López
  • Santiago Botero
  • Miguel Uribe Londoño
  • Mauricio Lizcano
  • Roy Barreras
  • Sondra Macollins
  • Gustavo Matamoros
Así va a funcionar Transmilenio este 31 de mayo durante las elecciones presidenciales
RELACIONADO

Así va a funcionar Transmilenio este 31 de mayo durante las elecciones presidenciales

Los más opcionados en primera vuelta

Iván Cepeda eligió la gratitud como mensaje final, publicando un video de más de 12 minutos para agradecer a sus seguidores.

"En cada uno de esos encuentros he sentido el afecto, la confianza y la esperanza de nuestro pueblo. He visto en los ojos de miles de compatriotas la certeza de que los cambios iniciados en estos años deben continuar y consolidarse", expresó.

He percibido el orgullo de las comunidades que, luego de décadas de resistencia, hoy han conquistado derechos.

Paloma Valencia apostó por un formato menos convencional, conversando con streamers influyentes del país en una faceta más cercana y personal:

A mí no me gusta el mundo, este país como nos tocó, que puede ser mejor. Entonces yo me la he pasado todo el tiempo pensando cómo uno mejora este país.

Abelardo de la Espriella también se volcó a las plataformas digitales y sostuvo una transmisión con Westcol, uno de los creadores de contenidos con mayor audiencia en Colombia, donde presentó imágenes de grupos criminales señalando:

El país, y aquí tengo la foto de estos bandidos porque los dejaré objetivos militares, a partir del 7 de agosto los voy a cazar como las ratas que son.

Sergio Fajardo mezcló política y cultura, compartiendo con un reconocido DJ y realizando un encuentro virtual con voluntarios de su campaña junto a su fórmula vicepresidencial.

Claudia López decidió cerrar su recorrido electoral en las regiones, visitó Cali y tuvo un encuentro con observadores de la Unión Europea, donde reiteró sus denuncias internacionales contra el presidente Petro.

Mauricio Lizcano optó por un cierre cargado de simbolismo, regresando a Riosucio, Cali, el lugar donde hace 26 años fue secuestrado su padre, Óscar tulio Lizcano por las Farc.

¿Votará en las elecciones presidenciales 2026? Estos beneficios le da el certificado electoral
RELACIONADO

¿Votará en las elecciones presidenciales 2026? Estos beneficios le da el certificado electoral

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Secuestró y violó a una niña de cuatro años tras engañar a su madre con regalarle un mercado en Cali

Disidencias de las Farc

Cadáveres de disidentes fueron cargados con explosivos para detonarlos en traslado a Medicina Legal

Meta

Más de 700 familias damnificadas y con el agua a la cintura al desbordarse tres ríos en Cabuyaro, Meta

Otras Noticias

Fútbol femenino

Manuela Vanegas busca dar el golpe con Brighton ante Manchester City en la final de la FA Cup

Manuela Vanegas disputará la final de la Women's FA Cup ante Manchester City y sueña con levantar el título. La colombiana habló de su camino a Wembley y envió un mensaje a las futuras futbolistas.

Alcaldía de Bogotá

Últimos días para acceder a los subsidios de vivienda en Bogotá: así puede inscribirse

El 1 de junio vence el plazo para inscribirse a los subsidios de vivienda de ‘Mi Casa en Bogotá 2026’. Conozca los requisitos, quiénes pueden participar y cómo hacer el registro.

Elecciones en Colombia

¿Por qué muchos colombianos ocultan su voto en el trabajo y en redes?

México

Aerolíneas mexicanas están restringiendo a viajeros provenientes de ciertos países: ¿cuáles son y por qué?

Cuidado personal

Dormir mal antes de las elecciones podría afectar más de lo que cree: esto explican los expertos