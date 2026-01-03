Sena abrió convocatoria para estudiar gratis en este 2026: así puede participar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) le da la bienvenida al 2026 con una noticia esperada por miles de colombianos: la apertura de su primera gran convocatoria de formación del año.

Bajo la premisa de impulsar el talento nacional y fortalecer la empleabilidad, la entidad ha confirmado que ofrecerá miles de cupos gratuitos en diversas modalidades, abarcando desde programas técnicos y tecnológicos hasta cursos cortos de actualización profesional.

Esta convocatoria se presenta como una oportunidad estratégica para quienes incluyeron en sus propósitos de año nuevo el inicio o la continuación de sus estudios superiores. Al ser una formación 100% gratuita y sin intermediarios, el SENA se reafirma como el principal motor de educación técnica en el país.

Calendario y fechas clave para los aspirantes

Para este primer trimestre de 2026, el cronograma institucional establece que la oferta educativa será publicada formalmente entre el 15 y el 25 de enero. Durante estos días, los interesados podrán explorar el catálogo completo de programas disponibles en todo el territorio nacional.

Publicación de la oferta: 15 al 25 de enero de 2026.

Inscripciones (Modalidad Presencial): Se habilitarán del 29 de enero al 5 de febrero.

Inicio de formación: El periodo lectivo para este primer ciclo arrancará formalmente el 29 de enero para algunos niveles y se extenderá con fuerza durante el mes de febrero.

Estas son las modalidades en las que se puede participar

La convocatoria de este año destaca por su flexibilidad. El SENA ha estructurado su oferta en tres grandes bloques para adaptarse a las necesidades de tiempo y ubicación de los ciudadanos:

Formación Titulada (Presencial y a Distancia)

Enfocada en carreras técnicas y tecnológicas que requieren de laboratorios y talleres físicos. Áreas como Mecánica Automotriz, Cocina, Electricidad, Carpintería y Salud tendrán una fuerte presencia en los centros de formación de las distintas regionales

Modalidad Virtual

Ideal para quienes trabajan o residen en zonas alejadas. Los programas de Análisis y Desarrollo de Software, Animación 3D, Gestión Administrativa y Mercadeo se consolidan como los más buscados. Esta modalidad permite al aprendiz gestionar su tiempo de estudio a través de la nueva interfaz de la plataforma Betowa.

Cursos Cortos y Bilingüismo

Para quienes buscan certificaciones rápidas (de 40 a 48 horas), el SENA mantiene abierta la inscripción a cursos de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Marketing Digital y los niveles de inglés del programa English Does Work.