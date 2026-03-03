CANAL RCN
DataCrédito lanzó ayuda para endeudados en Colombia: así funciona esta herramienta

DataCrédito presentó un salvavidas financiero para colombianos endeudados. Conozca en qué consiste esta guía, qué opciones recomienda y cómo puede ayudarle a reorganizar sus deudas.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
07:46 a. m.
En medio de un panorama económico retador para miles de hogares, DataCrédito Experian lanzó un “auxilio” dirigido a colombianos que enfrentan dificultades para ponerse al día con sus deudas.

Aunque el término genera expectativa, la entidad aclaró que no se trata de un subsidio ni de dinero gratis, sino de una guía práctica con herramientas para tomar mejores decisiones financieras.

Según la firma, cerca del 70 % de los colombianos, es decir, unos 33,2 millones de personas, han tenido al menos un producto financiero activo. Esto confirma que el crédito hace parte de la vida cotidiana, pero también que los tropiezos son frecuentes, ya sea por pérdida de empleo, gastos inesperados o desajustes en el presupuesto.

¿En qué consiste el ‘auxilio’ para endeudados?

El llamado “salvavidas” consiste en orientaciones claras sobre qué tipo de crédito puede ajustarse mejor a la realidad de cada persona cuando atraviesa una situación apretada. No es un desembolso directo, sino una guía para reorganizar las finanzas con mayor responsabilidad.

Entre las opciones que sugiere analizar están los microcréditos o préstamos de bajo monto, pensados para cubrir necesidades puntuales sin comprometer en exceso el ingreso mensual.

También aparecen los créditos de libre inversión con cuotas flexibles, que pueden ofrecer liquidez inmediata si existe un plan claro de pago.

Otra alternativa es la financiación directa en comercios, común en la compra de tecnología o electrodomésticos, que permite pagar en cuotas fijas sin recurrir necesariamente a un préstamo bancario tradicional.

Crédito responsable: la clave para no empeorar la situación

Desde DataCrédito insisten en que el punto de partida debe ser el “crédito responsable”. Antes de solicitar un nuevo préstamo, recomiendan analizar la capacidad real de pago y entender condiciones como tasa de interés, plazo y valor total a cancelar.

La diferencia entre un alivio y un nuevo problema financiero puede estar en esos detalles. Por eso, más que promover el endeudamiento, la entidad busca que las personas tomen decisiones informadas y protejan su historial crediticio a largo plazo.

