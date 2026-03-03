CANAL RCN
El primer banco que permite transferencias usando el cupo de la tarjeta de crédito

BBVA Argentina es el primer banco en permitir transferencias usando el cupo de la tarjeta de crédito. Así funciona esta nueva opción digital y qué pasa en Colombia.

Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
06:53 a. m.
El sistema financiero da un nuevo paso en América Latina. BBVA Argentina se convirtió en el primer banco en ese país en permitir transferencias a cualquier alias, CBU o CVU utilizando directamente el límite disponible de la tarjeta de crédito.

La funcionalidad ya está activa en su aplicación móvil y marca un cambio importante en la forma de enviar dinero.

La novedad permite que los usuarios transfieran fondos sin necesidad de tener saldo en su cuenta de ahorro, utilizando el cupo de su tarjeta como fuente de financiamiento inmediato.

¿Cómo funcionan las transferencias con adelanto en tarjeta?

El proceso es sencillo. Desde la App BBVA, el cliente elige realizar una transferencia y selecciona su tarjeta de crédito Visa o Mastercard como origen de los fondos. El sistema procesa la operación como un adelanto de efectivo y el dinero se acredita de inmediato en la cuenta de destino.

El monto transferido, junto con los intereses correspondientes, se paga en el próximo resumen de la tarjeta. Además, el esquema de costos es variable: cuanto más cerca esté la fecha de cierre, menor será el interés generado, ya que el cálculo depende de los días hasta el vencimiento.

"En BBVA buscamos brindar soluciones a necesidades cotidianas, en forma conveniente", explicó Mariano Mancurti, Gerente de Medios de Pago & Loyalty de BBVA en Argentina. Según el directivo, la herramienta responde a un contexto donde crecen las transferencias y los clientes demandan mayor flexibilidad financiera.

¿Existe esta opción en Colombia?

En el caso de BBVA Colombia, no se ha anunciado una funcionalidad idéntica. En el país sí existen avances con tarjeta de crédito, pero generalmente se realizan en cajeros, oficinas o hacia cuentas propias, no como transferencias directas a terceros desde la app.

La diferencia es clave, pues mientras en Argentina la transferencia está integrada como una operación digital más, en Colombia sigue operando bajo la figura tradicional de adelanto de efectivo.

Con esta innovación, BBVA refuerza su apuesta por la digitalización y abre la puerta a que otros mercados de la región evalúen soluciones similares.

