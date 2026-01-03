CANAL RCN
Economía

Estos serán los carros nuevos que llegarán a Colombia para este 2026: hay varias novedades

Tras un éxito en las ventas del sector automotor, se espera que ingresen al país nuevos modelos de las marcas más compradas.

¿Qué tipo carros se pueden comprar hasta en $15 millones en Bogotá?
Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
04:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sector automotor en Colombia inicia el año con una renovación sin precedentes. Tras un 2025 marcado por la recuperación progresiva de las ventas y un crecimiento del 115% en el segmento de vehículos eléctricos, el 2026 se perfila como el año de la consolidación de la movilidad sostenible y el regreso de marcas icónicas al territorio nacional.

¿Cuáles fueron las marcas de carros que más vendieron en el 2025 en Colombia?
RELACIONADO

¿Cuáles fueron las marcas de carros que más vendieron en el 2025 en Colombia?

Desde SUV híbridas de última generación hasta compactos eléctricos de bajo costo, la oferta para los consumidores colombianos será más variada que nunca.

Estos serían los nuevos modelos que llegarían para 2026

La tendencia es clara: el "pico y placa" y la conciencia ambiental han desplazado el interés hacia los motores electrificados. Marcas tradicionales como Toyota y Renault lideran esta transición.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el nuevo Toyota Yaris Full Hybrid, que promete democratizar la tecnología híbrida completa en el segmento de entrada, posicionándose como uno de los vehículos más eficientes en consumo de combustible del país.

Por su parte, la firma francesa Renault prepara el terreno para el lanzamiento oficial de la Renault Boreal, una SUV del segmento C que se ubicará entre la popular Duster y la Koleos. Se espera que las primeras entregas se realicen en abril de este año, ofreciendo una alternativa robusta para las familias colombianas.

Una de las noticias más relevantes es el regreso oficial de Geely a Colombia bajo el respaldo del Grupo Vardí. La marca asiática llega con una estrategia agresiva centrada en la electrificación. Su portafolio para 2026 incluye el Geome EX2, un urbano 100% eléctrico que busca competir por el título del eléctrico más asequible, y la EX5, una SUV mediana con una autonomía cercana a los 490 kilómetros.

Otras marcas como BYD y GWM (Great Wall Motors) no se quedan atrás. BYD planea reforzar su liderazgo con la actualización de la Yuan Plus y la llegada de la pick-up híbrida enchufable BYD Shark, mientras que GWM introducirá el Tank 400, un todoterreno híbrido diseñado para los terrenos más exigentes del país.

¿Qué marcas renovarían sus modelos?

Pese al auge tecnológico, el segmento de vehículos por debajo de los 80 millones de pesos sigue siendo el corazón del mercado.

Para 2026, modelos como el Kia Picanto y el Renault Kwid mantienen sus versiones actualizadas, pero la gran novedad es el Honda WR-V. Este modelo evoluciona para convertirse en una SUV compacta real, con mayor despeje al suelo y un equipamiento de seguridad superior (Honda Sensing) de serie.

El éxito de estos lanzamientos dependerá, en gran medida, de la expansión de la infraestructura de carga. Con más de 19,000 vehículos eléctricos matriculados al cierre del año anterior, el Gobierno y la empresa privada enfrentan el reto de duplicar los puntos de carga rápida en las principales carreteras nacionales para garantizar la movilidad intermunicipal de estos nuevos modelos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Más vuelos cancelados tras captura de Maduro: Aeronáutica Civil confirma cierre de estos destinos

Pasaporte

Sube el precio del pasaporte en Colombia por el impuesto de timbre: así quedó para 2026

Turismo

Cancelan vuelos a estos destinos por captura de Maduro: ¡Atención, viajeros colombianos!

Otras Noticias

James Rodríguez

Destapan la verdadera razón por la que James Rodríguez salió del León de México

El colombiano se encuentra sin equipo y busca nuevo destino para este 2026.

Fuerzas Militares

Colombia activa alistamiento militar de primer grado en frontera con Venezuela

El ministro de Defensa aseguró además que unidades especiales protegen las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia.

Venezuela

¿Quién es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela?

Año Nuevo

Año del caballo de fuego: este es el pronóstico según el horóscopo chino para 2026

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos