Estos serán los carros nuevos que llegarán a Colombia para este 2026: hay varias novedades

El sector automotor en Colombia inicia el año con una renovación sin precedentes. Tras un 2025 marcado por la recuperación progresiva de las ventas y un crecimiento del 115% en el segmento de vehículos eléctricos, el 2026 se perfila como el año de la consolidación de la movilidad sostenible y el regreso de marcas icónicas al territorio nacional.

Desde SUV híbridas de última generación hasta compactos eléctricos de bajo costo, la oferta para los consumidores colombianos será más variada que nunca.

Estos serían los nuevos modelos que llegarían para 2026

La tendencia es clara: el "pico y placa" y la conciencia ambiental han desplazado el interés hacia los motores electrificados. Marcas tradicionales como Toyota y Renault lideran esta transición.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el nuevo Toyota Yaris Full Hybrid, que promete democratizar la tecnología híbrida completa en el segmento de entrada, posicionándose como uno de los vehículos más eficientes en consumo de combustible del país.

Por su parte, la firma francesa Renault prepara el terreno para el lanzamiento oficial de la Renault Boreal, una SUV del segmento C que se ubicará entre la popular Duster y la Koleos. Se espera que las primeras entregas se realicen en abril de este año, ofreciendo una alternativa robusta para las familias colombianas.

Una de las noticias más relevantes es el regreso oficial de Geely a Colombia bajo el respaldo del Grupo Vardí. La marca asiática llega con una estrategia agresiva centrada en la electrificación. Su portafolio para 2026 incluye el Geome EX2, un urbano 100% eléctrico que busca competir por el título del eléctrico más asequible, y la EX5, una SUV mediana con una autonomía cercana a los 490 kilómetros.

Otras marcas como BYD y GWM (Great Wall Motors) no se quedan atrás. BYD planea reforzar su liderazgo con la actualización de la Yuan Plus y la llegada de la pick-up híbrida enchufable BYD Shark, mientras que GWM introducirá el Tank 400, un todoterreno híbrido diseñado para los terrenos más exigentes del país.

¿Qué marcas renovarían sus modelos?

Pese al auge tecnológico, el segmento de vehículos por debajo de los 80 millones de pesos sigue siendo el corazón del mercado.

Para 2026, modelos como el Kia Picanto y el Renault Kwid mantienen sus versiones actualizadas, pero la gran novedad es el Honda WR-V. Este modelo evoluciona para convertirse en una SUV compacta real, con mayor despeje al suelo y un equipamiento de seguridad superior (Honda Sensing) de serie.

El éxito de estos lanzamientos dependerá, en gran medida, de la expansión de la infraestructura de carga. Con más de 19,000 vehículos eléctricos matriculados al cierre del año anterior, el Gobierno y la empresa privada enfrentan el reto de duplicar los puntos de carga rápida en las principales carreteras nacionales para garantizar la movilidad intermunicipal de estos nuevos modelos.