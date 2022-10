¿Qué tan factible es viajar al Reino Unido? En esto está la libra esterlina, moneda del país

Colombia ha dado un paso más en su historia reciente respecto a las relaciones con países potencias mundiales y este lunes 17 de octubre se dio el anuncio por parte del Reino Unido en el que afirman que ya no se solicitará la visa obligatoria para los colombianos que deseen viajar desde el próximo 9 de noviembre hacia ese país.

Según explicó el embajador británico en Colombia, George Hogdson, a partir del 9 de noviembre no se necesitará visa para viajar al Reino Unido por un período de 6 meses. Lo dio a conocer este martes en una rueda de prensa brindada en la ciudad de Bogotá, en la que celebró la decisión.

Dicha exigencia dejará de existir para los connacionales que decidan viajar a esta parte del viejo continente, compuesta por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

¿Cuánto vale la libra esterlina?

Para este 18 de octubre del 2022, la libra esterlina, moneda oficial en dichos países, tiene un valor de 5.413 pesos colombianos. Según expertos, esta moneda tiene tanto valor actualmente debido a los cambios en la economía estadounidense en sus políticas comerciales, así como también la fortaleza económica que tiene el Reino Unido con su monarquía.

Para que usted se haga una idea acerca del valor que tiene la libra esterlina, esta moneda hace parte de las cinco más valiosas del mundo; el dólar estadounidense y el euro se encuentran casillas más abajo.

Es decir, un producto comprado en el Reino Unido tiene cinco veces el valor para quienes viajan desde Colombia con una moneda cada vez más golpeada como lo es el peso.

A pesar de ser parte de la Unión Europea durante muchos años, el Reino Unido nunca abandonó la libra esterlina como su moneda principal y dejó a un lado las posibilidades de sumarse a la divisa del euro. A esto se debe la soberanía nacional que se tiene en estos países.

Requisitos para ingresar el Reino Unido

Más allá de que los colombianos ya no necesiten de una visa para viajar a este país, lo que sí requerirán los interesados será: un pasaporte válido y vigente, tiquetes de avión con fecha de ida y regreso, justificación de la visita, solvencia económica por el tiempo de estadía (no mayor a seis meses), no estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión y finalmente no ser considerado una amenaza para la seguridad.