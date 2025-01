Estas son las razones por las que pueden negarle un préstamo en Nequi

Nequi, una de las billeteras digitales más reconocidas de Colombia, no solo permite que las personas guarden su dinero de manera digital y realicen pagos, recargas y transferencias, sino que tiene dos modalidades de préstamo disponibles para sus usuarios.

La primera es el préstamo salvavidas, en el que pueden aprobárseles a las personas entre 100.000 y 500.000 pesos.

Y el segundo es el préstamo propulsor, que puede desembolsar hasta 25 millones de pesos. Este es de libre inversión y el monto aprobado depende de la capacidad de endeudamiento de cada uno de los usuarios.

Es importante tener en cuenta que después de que las personas realizan la solicitud del préstamo, Nequi hace un análisis riguroso. En consecuencia, existe la posibilidad de que lo niegue. Pero, cuáles son las razones por las que podría tomar esa determinación?

¿Lo sabía? Estas son las razones por las que Nequi puede negarle un préstamo

Nequi, a través de sus canales oficiales, ha explicado que para que a una persona se le acepte un préstamo es fundamental que tenga un buen comportamiento financiero y demuestre que cuenta con los adecuados hábitos de pago.

En ese sentido, si un cliente tiene un historial crediticio negativo y está reportado en las centrales de riesgo, es muy probable que la billetera digital no acceda a realizarle un préstamo.

Además, si una persona no posee mucha información crediticia, también puede ser propensa a que Nequi no le conceda un préstamo. Pues, no habrían muchos datos para analizar sus hábitos de pago.

Y, por último, si el usuario tiene pagos en mora, también lo más probable es que Nequi le de un no como respuesta. Esto debido a que podría inferir que incumpliría con las cuotas.

"Recuerda que un préstamo siempre suma, así que asegúrate de mantener tus finanzas en excelente estado. Evita entrar en mora y tener deudas con otras entidades, cumple con tus pagos a tiempo y todo irá sobre ruedas", puntualiza Nequi en su página web.

Este es el paso a paso para solicitar un préstamo en Nequi

En Nequi se puede solicitar un préstamo en cuestión de minutos. Para ello, se deben seguir las siguientes siete acciones: