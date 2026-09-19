¿A dónde viajar barato? Los destinos internacionales donde el peso colombiano rinde el doble

Viajar al exterior suele percibirse como un lujo reservado para pocos, especialmente debido a las fluctuaciones del mercado cambiario y la cotización de las monedas locales frente al dólar o al euro.

Sin embargo, para los colombianos que sueñan con sellar su pasaporte este año, existen alternativas económicas sumamente atractivas.

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Lejos de las rutas tradicionales más costosas, hay países donde el peso colombiano rinde más, permitiendo planear unas vacaciones memorables sin desequilibrar las finanzas personales.

¿Cómo elegir un destino favorable para el bolsillo?

Al momento de buscar opciones rentables, el secreto no radica únicamente en el costo de los tiquetes aéreos, sino en el poder adquisitivo local una vez se llega al destino. Factores como una tasa de cambio favorable, un costo de vida accesible en alimentos y transporte, y la oferta de experiencias gratuitas o de bajo costo son determinantes.

Planificar con antelación y fijar la mirada en regiones con economías emergentes o donde la moneda local tiene una paridad amigable frente al peso, se ha convertido en la estrategia predilecta de los viajeros frecuentes.

Estos son algunos destinos recomendados: