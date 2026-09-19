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¿A dónde viajar barato? Los destinos internacionales donde el peso colombiano rinde el doble

Descubra los países internacionales donde el peso colombiano rinde más este 2026. Conozca los mejores destinos para viajar sin gastar una fortuna.

Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
02:28 p. m.
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Viajar al exterior suele percibirse como un lujo reservado para pocos, especialmente debido a las fluctuaciones del mercado cambiario y la cotización de las monedas locales frente al dólar o al euro.

Sin embargo, para los colombianos que sueñan con sellar su pasaporte este año, existen alternativas económicas sumamente atractivas.

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Lejos de las rutas tradicionales más costosas, hay países donde el peso colombiano rinde más, permitiendo planear unas vacaciones memorables sin desequilibrar las finanzas personales.

¿Cómo elegir un destino favorable para el bolsillo?

Al momento de buscar opciones rentables, el secreto no radica únicamente en el costo de los tiquetes aéreos, sino en el poder adquisitivo local una vez se llega al destino. Factores como una tasa de cambio favorable, un costo de vida accesible en alimentos y transporte, y la oferta de experiencias gratuitas o de bajo costo son determinantes.

Planificar con antelación y fijar la mirada en regiones con economías emergentes o donde la moneda local tiene una paridad amigable frente al peso, se ha convertido en la estrategia predilecta de los viajeros frecuentes.

Estos son algunos destinos recomendados:

  • Argentina: Aunque ha experimentado variaciones inflacionarias, sigue ofreciendo regiones y experiencias culturales donde el cambio resulta competitivo para los turistas extranjeros, especialmente en gastronomía y hotelería fuera de los circuitos hiper-exclusivos.
  • Países de Sudamérica vecina: Destinos como Perú y Bolivia continúan destacándose por su conectividad aérea cercana y un costo diario sumamente bajo en alojamiento, transporte público y alimentación tradicional, permitiendo estancias prolongadas.
  • Centroamérica y el Caribe accesible: Ciertos puntos de la región ofrecen paquetes turísticos competitivos donde el gasto diario en playa y turismo urbano no representa una cifra astronómica para los colombianos.
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