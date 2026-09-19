¿Por qué está temblando tanto en Chocó, Colombia? El Servicio Geológico Colombiano se pronunció

En la última semana, el Servicio Geológico Colombiano ha confirmado varios movimientos telúricos que han superado la magnitud de 4.0 en Chocó.

Es así como los expertos han indicado que se ha detectado un enjambre sísmico que podría durar días o, incluso, semanas.

De hecho, este 19 de septiembre, sobre las 12:01 de la madrugada, hubo un temblor que registró una magnitud de 4.0, con epicentro en Istmina y una profundidad de 45 kilómetros.

Además, exactamente a las 8:44 de la mañana, también en Istmina, se sintió otro evento sísmico de magnitud 4.6 y una profundidad de 39 kilómetros.

En medio de esa coyuntura, el Servicio Geológico Colombiano, a través de sus canales oficiales de comunicación, respondió por qué está temblando tan seguido en el Chocó. ¿Cuál fue su explicación?

Esta es la razón por la que está temblando tanto en Chocó, Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano

"Del 4 al 17 de septiembre se registraron 1.546 sismos y se destacan 12 eventos que tuvieron una magnitud mayor a 4.0, ocurrieron en el departamento del Chocó y hacen parte del enjambre sísmico que se monitorea de manera ininterrumpida", enfatizaron los expertos.

"Debido a esta sismicidad, nos han preguntado por qué sigue temblando tanto el Chocó y, para dar respuesta a esta inquietud, debemos tener en cuenta que el Pacífico colombiano es la zona donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana. Esta interacción es lo que conocemos como subducción e, históricamente, ha generado los sismos de mayor magnitud en Colombia. Tras la gran liberación de energía del evento en San José del Palmar, de magnitud 7.4, el pasado 10 de agosto, se precipitó una concentración de sismos en los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. Esto se denomina un enjambre sísmico, que puede durar días, semanas o meses y, posteriormente, desaparecer", agregaron.

Asimismo, el Servicio Geológico Colombiano recordó que el país siempre ha sido sísmicamente activo.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente que se ha reportado en Colombia hoy 19 de septiembre de 2026?

Con corte hasta la 1:50 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano determinó que el movimiento telúrico más reciente se presentó a las 9:37 de la mañana. Los detalles son los siguientes:

9:37 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 60 de Sipí (Chocó) y a 61 de Buenaventura (Valle del Cauca).