Luto: murió leyenda de selección y uno de los clubes más grandes de Europa

El exfutbolista italiano Sandro Mazzola, que durante 17 temporadas defendió al Inter de Milán y también brilló con la selección de su país, falleció el 18 de septiembre de 2026, a los 83 años.

Mazzola ha sido catalogado como uno de los jugadores más representativos del 'conjunto nerazzurri' y, a través de sus redes sociales, el club lamentó el deceso del antiguo volante ofensivo.

"Hay quienes entran en la historia y luego hay quienes se convierten en la historia misma del Inter. De chico 'nerazzurro' a símbolo eterno, Sandro Mazzola ha atravesado generaciones, ganando, emocionando y transmitiendo el amor por estos colores", planteó el importante equipo italiano en un comunicado.

"Brillaba en el campo, brilla también ahora. Como a menudo contó, tenía un solo y último deseo: ser recordado como un buen hombre, que siempre da la cara, incluso cuando parece imposible", agregó el Inter de Milán.

Sandro Mazzola dejó una huella imborrable en el Inter

Mazzola disputó 565 partidos y convirtió 158 goles con el equipo milanés. Su nombre quedó ligado al periodo de mayor dominio del club durante la década de 1960, etapa en la que conquistó cuatro títulos de la liga italiana, correspondientes a las temporadas de 1963, 1965, 1966 y 1971.

También integró el plantel que ganó consecutivamente la Copa de Europa en 1964 y 1965. Además, en la primera de esas finales tuvo una actuación decisiva al marcar dos goles en la victoria por 3-1 frente al Real Madrid.

Su desempeño recibió el reconocimiento de Ferenc Puskás, quien, después del encuentro, comparó su talento con el de su padre y le entregó su camiseta.

Una carrera marcada por los éxitos con Italia

Con la selección italiana, Sandro Mazzola acumuló 70 presentaciones y anotó 22 goles. Formó parte del equipo que ganó la Eurocopa de 1968 como anfitrión y disputó la final del Mundial de México 1970, en la que Italia cayó ante la selección brasileña liderada por Pelé.

En 1971 terminó segundo en la votación del Balón de Oro, únicamente superado por Johan Cruyff. Asimismo, principalmente, fue reconocido por su habilidad para el regate, su visión de juego y su creatividad.

Tras retirarse en 1977, se vinculó al cuerpo técnico del Inter y, posteriormente, ejerció como director deportivo del Torino, club en el que también permanecía viva la memoria de su padre.