Preocupación por reconocido creador de contenido de Colombia: informó que le hallaron un tumor cerebral

En los últimos días, un creador de contenido de Colombia informó que le realizaron una serie de exámenes médicos y que le encontraron un tumor en su cerebro.

Se trata de 'Qué Pasa Pri', que tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram y ha revelado que tiene que someterse a una cirugía tras el diagnóstico.

Esta figura de las redes sociales, en su último video publicado, precisó que ha sido trasladado a varias entidades médicas, pero que le han manifestado que no lo pueden atender debido a que no cuentan con el material suficiente. Por lo tanto, tomó la decisión de buscar un cirujano particular.

Así fue como 'Qué Pasa Pri', el creador de contenido de Colombia, confirmó que tiene un tumor en su cerebro

En una grabación en la que el creador de contenido 'Qué Pasa Pri' abrió su corazón, hizo énfasis en que el dolor de cabeza es muy fuerte y les pidió colaboración a sus seguidores para poder pagar el procedimiento quirúrgico de manera particular.

"Les cuento que me trasladaron a la segunda clínica porque aún no encuentran al neurocirujano y me van a trasladar a una tercera clínica, pero yo no quiero. Me tienen de clínica en clínica y yo necesito mover cielo y tierra con las redes sociales para pagar mi cirugía particular", expresó.

"Yo quiero salir victorioso de esto y por eso tomé la decisión de hacer una batalla oficial el 19 de septiembre, a las 7:00 de la noche, para los que puedan poner su granito de arena. Tengo mucho dolor de cabeza, pero confío mucho en Dios", añadió.

Asimismo, los seres queridos de 'Qué Pasa Pri' han informado que los aportes económicos se pueden realizar al Nequi 302 356 88 88.

Este fue el mensaje de la pareja de 'Qué Pasa Pri' tras la revelación de que tiene un tumor en su cerebro

En la cuenta oficial de 'Qué Pasa Pri', su pareja redactó un conmovedor mensaje y dejó claro que estará junto al creador de contenido brindándole la fortaleza que necesita.

"Hola, soy la mujer de Daniel. Quiero agradecer de todo corazón todos los mensajes que están escribiendo para él. Confío en Dios y sé que él va a hacer un milagro en su vida", escribió.

"Me alegra saber que Daniel es tan amado, así como yo lo amo a él. Me llena de mucha fuerza saber que tantas personas están orando. Dios los bendiga", añadió.